指紋可分析觸性質 犯罪鑑識更精準

指紋辨識可以分析觸感，更有利於犯罪鑑識。瑞典研究發現，透過指紋辨識，不只可以辨識身份，甚至可以分析出指尖觸及到的表面性質，如冷熱、表面凹凸程度等，在犯罪鑑識科學領域中，有助於建立更完整的犯罪現場，協助破案。

Study Finds報導，每個人都擁有獨特的指紋，甚至雙胞胎的指紋都不一樣，因此在犯罪鑑識科學界，指紋是協助破案的關鍵線索。然而近期有科學家發現，指紋不只可以辨識身份，還能辨識指尖碰觸到的表面性質。

瑞典于默奧大學的研究團隊表示，手指的感覺神經細胞可以偵測接觸表面的細節，包含溫度、凹凸程度、材質等，成千上萬個感覺神經元會吸收震動、壓力等來自外界的刺激，靈敏度相當高，連科學家目前都無法肯定，手指的神經元準確度可以有多高，甚至不同的手觸摸到同一表面，也會產生不同的「觸感」，其獨特性就和指紋一樣。

神經科學雜誌報導，主導研究的Ewa Jarocka博士和研究人員，測量了人類指尖中神經元的電流活動，以突起的點碰觸皮膚，以刺激神經反應，並計算神經元的檢測範圍，並將其結果對照人類實際的指紋上。結果發現，神經細胞反映出來的「觸覺」，就像指紋一樣獨特。

科學家說，每一種不同的刺激，都會沿著不同指紋上的神經元，觸發獨一無二的觸覺，而延續觸覺波動，可以更精準得知手指的主人接觸過的表面和環境。

研究團隊認為，若能在指紋辨識中，加強辨識手指接觸的環境，有助於重建更精準的犯罪環境，以及彌補指紋辨識的不足（例如指紋被塗抹而不完整），提高破案效率。

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