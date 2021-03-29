不怕被炎上！百老匯名導反對東京奧運 直言：日本應該停辦

因新冠肺炎疫情而順延的東京奧運，日前正式開始聖火傳遞儀式，展現在今年內舉辦奧運的決心。然而過去在百老匯出演，也曾主持過「海角七號」音樂劇的知名音樂劇導演宮本亞門，卻直言現在不是舉辦奧運的好時機，呼籲日本應該主動停辦才對，言論獲得許多網友的贊同。

根據日本媒體「ディリー」報導，宮本亞門日前上電視節目「真相報道バンキシャ！」時，被問到對於奧運聖火新聞的看法。對此，他表示「抱歉，即使有被炎上的覺悟我還是要說，我認為日本應該主動提出停辦奧運的想法」。

宮本亞門指出，奧運是世界級的盛會，無論是先進國家還是比較落後的國家，都會一同共襄盛舉，並非只是單獨日本的事。而如今只要冷靜觀察世界各國，就曉得並不是個適合強硬舉辦奧運的時機。宮本雖然理解大家期待奧運的心情，但仍希望日本必須提起勇氣，對奧運說NO。

宮本的發言獲得不少認同，網友們表示「奧運起碼也得等世界各國都充分獲得疫苗後再考慮吧」、「支持宮本，現在變種病毒還在增加沒必要勉強」、「要是世界各國的人聚在東京被感染，被叫『日本型病毒』或『東京型病毒』的話…」、「亞門先生，你說的才是對的」、「最近媒體很愛洗聖火的新聞，八成是在揣摩政府的意思吧」。