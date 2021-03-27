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巴西男「頭180度反折」 醫生宣判活不過1天卻撐到44歲

聯合新聞網 / 綜合報導
克勞迪奧出生即患有罕病「多發性關節炎」，頭部接近180度反折，且因患有肌肉萎縮症，雙手僅能緊貼胸前，緊靠背部支撐全身，雙腳也只能跪著行走。圖擷自Claudio Vieira de Oliveira臉書
克勞迪奧出生即患有罕病「多發性關節炎」，頭部接近180度反折，且因患有肌肉萎縮症，雙手僅能緊貼胸前，緊靠背部支撐全身，雙腳也只能跪著行走。圖擷自Claudio Vieira de Oliveira臉書

巴西男子克勞迪奧（Claudio Vieira de Oliveira）出生即患有罕病「多發性關節炎」，頭部接近180度反折，且因患有肌肉萎縮症，雙手僅能緊貼胸前，僅靠背部支撐全身，雙腳也只能跪著行走，醫生原本判定他活不過1天，但他卻堅持活到44歲，並在新冠肺炎肆虐全球之際，平安存活。

根據「Times Now」報導，克勞迪奧患有先天性關節炎，出生時頭部就反折，無法像正常人一樣扭動頭部，僅能看到「背後的世界」，且因肌肉萎縮症，手腳肌肉萎縮也無法正常活動，克勞迪奧只能靠背部力量支撐全身行走，不過他的殘疾卻未擊倒他的人生。

克勞迪奧從小就相當積極，儘管身體嚴重畸形，7歲後僅能跪在地上進行所有活動，但仍堅持自己完成吃飯、唸書等生活項目，他在家中跟母親學習讀書、寫字和各項生活技能。克勞迪奧甚至分享自己的經歷，激勵所有人，從2000年開始，他發行了DVD、寫了自傳，甚至擔任志工向弱勢兒童分享勵志故事。

即便面臨嚴重疫情，克勞迪奧也沒有退縮。他說，「我的謹慎程度提高至兩倍，我已經隔離了一年多，只有要處理銀行業務等必須親自辦理的事，我才會離開家」、「我的生活很正常。我正在全面檢疫中，因為這種病毒非常具有侵略性、致命性，我們都很害怕，希望上帝保佑我，遠離這種疾病。」

目前他也在籌畫自己4月份的第一場演說，克勞迪奧說「我非常想念重新演講，我將在伯南布哥州的貝塞拉市發表演講，原定在4月28日舉行，等疫情稍為緩解，我們將繼續前進。」

疫情 新冠肺炎 巴西

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