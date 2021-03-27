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外太空捕捉沙塵暴珍貴影像 日籍太空人：我的家鄉正受威脅

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日籍太空人，在國際太空站拍下撒哈拉沙漠的沙塵吹往大西洋的珍貴景象。圖擷自Twitter
一名日籍太空人，在國際太空站拍下撒哈拉沙漠的沙塵吹往大西洋的珍貴景象。圖擷自Twitter

近期法國受到撒哈拉沙漠沙塵暴影響，導致多地的天空都變成橘色，甚至許多滑雪聖地也都被染成了黃色。根據美國太空總署（NASA官網說明，哥白尼（Copernicus）大氣監測局預報顯示，一個來自非洲撒哈拉沙漠的強風持續吹往歐洲，沙塵暴主要集中在西班牙和法國，在西班牙部分地區還會看到「泥雨」。日前就有一名日籍太空人，在國際太空站拍下撒哈拉沙漠的沙塵吹往大西洋的珍貴景象，並提到自己的家鄉也正面臨沙塵暴之苦，貼文一出後，立刻引來大批網友轉發，一度成為討論焦點。

日籍太空人野口聰一（のぐち そういち）時常在自己的推特（Twitter）上分享許多太空美照，近日他貼出一張撒哈拉沙漠沙塵暴吹往大西洋的照片，從照片中可見，位於非洲大陸北部的撒哈拉沙漠，正有一股巨大的沙塵暴吹向位在西邊的太西洋，而且吹散的距離相當遙遠，影響範圍也很廣。

野口聰一在文中表示，可以很清楚看到來自撒哈拉沙漠的沙塵，正在吹向大西洋，並認為日本西部也正面臨來自「非洲大陸」沙塵的威脅。

不少網友都紛紛留言回應，「好珍貴的畫面」、「大西洋湛藍的海洋，配上滾滾沙塵，是很美妙的景象」、「這波沙塵暴正影響大西洋周邊國家」、「大自然就是這麼奇妙與美麗」、「好宏偉的景象」、「真的是令人驚嘆，原來這就是所謂的沙塵暴」、「讓我們再次看到大自然的威力」。

NASA 沙塵暴 日本

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