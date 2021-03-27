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北韓擬推「新型雙層巴士」 金正恩視察樣板車
北韓官媒朝中社3月26日報道，北韓最高領導人金正恩到平壤一個住宅區的工地視察，觀看新型巴士的樣板。
朝中社報道，金正恩視察普通門江邊住宅區的工地時稱，住宅區工程計劃在年內完工，公寓會分配給為黨和國家爭光的各部門創新者、有功者、科學家、教育家和作家等勞動者。
金正恩又到勞動黨本部大樓，觀看新型巴士的樣板，並與工作人員討論發展首都交通網時發生的問題。朝中社指，平壤市客運綜合企業、平壤客車廠幹部等人為完成金正恩提出的任務，短期內研製了交通巴士和雙層巴士樣板。
朝中社報道未有提及金正恩此行的具體時間，但韓聯社指，考慮到有關金正恩的報道一般會在活動翌日刊登，因此他有可能在北韓25日發射導彈時，參觀工地及觀看巴士樣板。
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文章授權轉載自《香港01》
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