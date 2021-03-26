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「千年一遇美少女」橋本環奈公布幼時嫩照 粉絲激動喊：小時候就是天使

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女星橋本環奈，日前在twitter上公布他的幼兒照片，令粉絲激動表示「從小就是天使」。圖擷取自twitter
日本女星橋本環奈，日前在twitter上公布他的幼兒照片，令粉絲激動表示「從小就是天使」。圖擷取自twitter

日本女星橋本環奈因為可愛的外貌，曾被封為「千年一遇的美少女」，出道至今話題不斷，並且主演過多部戲劇。最近她在社群網站上公布自己小時候的照片，可愛模樣引起粉絲大讚。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日前橋本環奈在twitter上，表示「最近在twitter上聊私事的時候變少了，有點困擾阿…笑。所以來放個小時候的照片吧」，並且分享了四張她自己還是幼兒、孩童時期的照片，短短3個小時就吸引到8萬人按讚。

這並不是橋本第一次公布她以前的照片。過去她也在twitter上，放過其他她自己小時候、以及學生時期等時候的照片。有次她還趁著日本11月25號「好雙胞胎日」時（「11月25日」日文與「好雙胞胎」諧音），放上了一張孩童時的她與她雙胞胎哥哥照片，同樣引起不小迴響。

粉絲們則表示「居然有環奈的珍貴照片！光速保存」、「充滿懷念的照片耶」、「從一出生就是天使」、「小時候就超正」、「粉絲看到這樣的twitter很開心啊」、「好久沒看到我老婆小時候的照片了」、「太可愛了」、「10年前的事了吧？當時參加西村的老婆婆葬禮初次遇到小學生時的環奈，全家小孩子都長得很可愛呢！沒想到現在都成了女明星了」。

日本 雙胞胎 橋本環奈

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