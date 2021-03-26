「千年一遇美少女」橋本環奈公布幼時嫩照 粉絲激動喊：小時候就是天使
日本女星橋本環奈因為可愛的外貌，曾被封為「千年一遇的美少女」，出道至今話題不斷，並且主演過多部戲劇。最近她在社群網站上公布自己小時候的照片，可愛模樣引起粉絲大讚。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日前橋本環奈在twitter上，表示「最近在twitter上聊私事的時候變少了，有點困擾阿…笑。所以來放個小時候的照片吧」，並且分享了四張她自己還是幼兒、孩童時期的照片，短短3個小時就吸引到8萬人按讚。
最近プライベートのツイートする事がなくて困ってます。。笑— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) March 25, 2021
なので唐突に小さい時の写真載せます。
近況という程ではないですが、、、
撮影の為にPCR検査を何度も受けてるんですが、唾液取る為に梅干しやレモンの写真見てます。
それだけです。。😅
今年めっちゃ受けてるけど毎回ドキドキする、、 pic.twitter.com/Rt5be7cyYD
這並不是橋本第一次公布她以前的照片。過去她也在twitter上，放過其他她自己小時候、以及學生時期等時候的照片。有次她還趁著日本11月25號「好雙胞胎日」時（「11月25日」日文與「好雙胞胎」諧音），放上了一張孩童時的她與她雙胞胎哥哥照片，同樣引起不小迴響。
粉絲們則表示「居然有環奈的珍貴照片！光速保存」、「充滿懷念的照片耶」、「從一出生就是天使」、「小時候就超正」、「粉絲看到這樣的twitter很開心啊」、「好久沒看到我老婆小時候的照片了」、「太可愛了」、「10年前的事了吧？當時參加西村的老婆婆葬禮初次遇到小學生時的環奈，全家小孩子都長得很可愛呢！沒想到現在都成了女明星了」。
頭隠して尻隠さず。— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) April 6, 2016
橋本環奈 #幼少期 #昔のアルバム見つけちゃいました pic.twitter.com/yfG2AmXqFG
本日、11月25日は#いい双子の日— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) November 25, 2016
らしいですよ😆
という事で双子のお兄ちゃんの初の顔出しです。
双子用ベビーカーです☺️
皆さんどっちが私かわかりますか？ pic.twitter.com/4vKWYiZIrQ
インフルエンスついに本日始まりますね〜— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) March 20, 2021
私は一足お先に、1話2話観ました！
ハラハラしたなぁ。
皆さんにも味わって頂きたいです。
3月20日(土)よる10時！
ぜひ観て下さい！#WOWOW #連続ドラマW #インフルエンス #寒かったから着込みまくってる笑 pic.twitter.com/KOfHkw0gD2
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