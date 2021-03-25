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鯊魚消失生態失衡 加速棲地退化

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
海洋食物鏈一旦遭受破壞，會讓整體生態系統失衡更加嚴重。(Photo by knowmadic newson Flickerunder Creative Commons license)
海洋食物鏈一旦遭受破壞，會讓整體生態系統失衡更加嚴重。(Photo by knowmadic newson Flickerunder Creative Commons license)

鯊魚的消失將讓海底棲息地加速退化。美國科學家指出，在海洋中，有鯊魚等頂級掠食者的存在，可抑制了海牛等動物數量爆增，進而保護海草等棲息地不會受到劇烈破壞。但鯊魚一旦減少，將使物種生態失去平衡，最終造成棲地遭到嚴重破壞。

據《獨立報》報導，佛羅里達國際大學、華盛頓大學與澳洲迪肯大學研究西澳州的虎鯊數量改變後，會如何影響鄰近海草床範圍，進而判斷一旦頂級掠食者消失後，會影響當地生態系統如何對氣候變遷在內的氣候事件的反應。

海草是當地海牛與海龜的主要食物來源，前者也受到極端氣候影響威脅，至於虎鯊則會覓食海牛或其他大型海洋草食動物，換言之，一旦虎鯊數量減少，海牛數量就會增加。

研究人員模擬海牛覓食海草習慣後發現，海草床面積會快速減少，也就是沒有虎鯊吃海牛，海草就會受害而無法再生。因此，氣候變遷與掠食者物種消失兩種因素都會讓天然棲息地破壞惡化。

《衛報》報導，研究人員是計算當鯊魚消失後去計算海牛的啃食率並讓潛水員帶著鏟子複製海牛的啃食行為，固定挖走剛長出的海草。結果發現，因為經常受到潛水員的破壞，最重要與較大的海草床並未復原。因此，一旦頂級掠食者不見，不只生態系統結構崩壞，草食動物的啃食也會讓其無法恢復。

本次研究結果刊登在Journal of Animal Ecology期刊。

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鯊魚 虎鯊 氣候變遷

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