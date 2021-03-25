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長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

假新聞流竄 臉書谷歌推特CEO出席國會聽證會

中央社 / 華盛頓25日綜合外電報導
臉書執行長祖克柏。 美聯社
臉書執行長祖克柏。 美聯社

美國眾議院能源暨商業委員會25日舉行視訊聽證會，針對網路上充斥有關美國大選、國會大廈攻擊與新型冠狀病毒等不實資訊，邀請多家高科技公司執行長為其平台作法辯護。

法新社報導，臉書執行長祖克柏（MarkZuckerberg）、谷歌（Google）執行長皮查伊（SundarPichai）以及推特執行長杜錫（Jack Dorsey）接受議員質詢，回應近來一連串呼籲節制網路內容的各界憂慮。

這場遠距視訊聽證會，是祖克柏與杜錫自去年7月以來的第4次，也是皮查伊的第3次。這是這些公司龐大的政治經濟影響力，如何和兩黨平起平坐的證據。

舉行聽證會的兩個國會小組委員會在一份聲明中說：「無論是關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的不實報導，還是虛假的選舉欺詐指控，這些網路平台都使錯誤資訊得以傳播，為公共衛生和安全帶來現實生活的可怕後果，也因此加劇國家危機。」

這些高科技公司執行長表示，他們正竭盡所能剔除掉有害內容。

路透社報導，祖克柏於24日列出改革一項關鍵網路法的步驟，指稱只有在社群媒體已遵循最佳作法來移除平台上有害內容時，它們才應該免於究責。

這項聽證會可能也會討論透過改革「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條（Section230），來使社群平台負責。「第230條」保障科技企業不用替用戶所發布的內容負責。

祖克柏在預先備妥的證詞中說：「如果特定內文躲過偵測，平台不應該被究責，因為這種作法不切實際，每天都有數十億則新貼文。」

祖克柏 社群媒體

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