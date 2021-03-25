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酒醉豪砸26萬買消防車！ 日本歐吉桑「神改造」結局超逆轉

香港01 / 撰文／西米Lu
日本男子平野因為喝醉酒，竟糊塗買下消防車。 圖翻攝自《激レアさんを連れてきた》
日本男子平野因為喝醉酒，竟糊塗買下消防車。 圖翻攝自《激レアさんを連れてきた》

酒後糊塗真的任何事都有可能發生！日本一名男子在某次喝醉酒後，在拍賣網站上竟然錯手購入一輛價值100萬日圓（約新台幣26萬元）的二手消防車！他也決定將消防車改裝成移動餐車，沒想到每次出動，都吸引很多人慕名排隊光顧，神逆轉變成超級人氣店！

日本電視節目《激レアさんを連れてきた》日前請來的「極罕有」嘉賓平野恭譽，他因為一次手誤，竟然不小心在拍賣網站購入價值100萬日圓的二手消防車。平野本來只是打算買一架普通私家汽車，但是因為這次意外，這輛消防車就成為他和家人的日常代步工具，去超市買菜、上班都是靠它！

平野表示，駕駛消防車外出會遇上不少麻煩事，例如停車只可以到露天停車場、車上有太多不知名用途的「謎之按鈕」、每次停在超市門外都會引起騷動，甚至連兒子都以為自己是消防員。儘管有不少麻煩，但在平野一次突發其想之下，消防車改成移動餐車，沒想到就此成為人氣店，也讓不少人驚呼真的是「神逆轉！」

消防車上的謎之按鈕，讓平野相當頭痛。 圖翻攝自《激レアさんを連れてきた》
消防車上的謎之按鈕，讓平野相當頭痛。 圖翻攝自《激レアさんを連れてきた》

兒子還誤以為爸爸是消防員，在幼稚園上課時，兒子畫「我的爸爸」，內容就是消防車上的平野，讓他哭笑不得。 圖翻攝自《激レアさんを連れてきた》
兒子還誤以為爸爸是消防員，在幼稚園上課時，兒子畫「我的爸爸」，內容就是消防車上的平野，讓他哭笑不得。 圖翻攝自《激レアさんを連れてきた》

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文章授權轉載自《香港01》

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