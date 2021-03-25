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南亞熱浪成常態 威脅7億人生命

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
南亞熱浪已成為常態，目前亟需減緩全球暖化，避免情況惡化。（Photo by Live Once Live Wild on filckr under CC2.0）
南亞熱浪已成為常態，目前亟需減緩全球暖化，避免情況惡化。（Photo by Live Once Live Wild on filckr under CC2.0）

全球暖化不趨緩，南亞熱浪將威脅超過7億人的生命安全。科學家強調，熱浪隨著暖化加劇，已經成為南亞地區不可逆的新常態，因此必須從現在開始適應，同時也提出警告，若2050年全球均溫提高2度，將有7.74億人曝露在可能致命的高溫環境下。

熱浪侵襲已成常態

目前南亞地區的居民開始面對定期的熱浪襲擊，聯合國府間氣候變化專門委員會（IPCC）指出，工業革命至今，全球均溫已上升攝氏1度，一項《AGU》的研究顯示，隨著全球暖化加劇，全球均溫提升2度將增加3倍的人口曝露在不適合工作、甚至可能致命的高溫下。

依照目前的碳排相關趨勢，2040年的全球均溫很有可能比現在提高0.5度，僅僅20年根本無法讓南亞國家適應氣候變化，該研究通訊作者穆塔西姆・阿什法克則進一步指出，0.5度的增溫將使熱浪的影響範圍更加擴大，但若升溫控制在1.5度，影響人口將能控制在目前的1.5倍。

減緩暖化，減少傷害

該研究主要作者法哈德・賽義德對《天空新聞》說，目前僅上升1度的情況下，巴基斯坦已有3500人因2015年全球第五大熱浪喪生，但即使全球增溫控制在巴黎協定所預期的1.5度，南亞的熱浪也不會消失。

該研究解釋，濕球溫度32度及35度分別為勞動生產率，及人類生存能力上限，目前已經有部分南亞地區的濕球溫度超過上限，而南亞有60%的人口從事農業工作，因此無法透過空調調節氣溫，其他居住在都市的人口則沒有使用空調的習慣，在高溫下受到的衝擊尤其劇烈。

因此，阿什法克呼籲人類必須從根本上改變目前的溫室氣體排放趨勢，而南亞民眾須從現在開始適應；印度SRM科學技術學院的大氣科學家TV Lakshmi Kumar說，為了因應熱壓力及熱浪等傷害，全球需要有統一的政治框架或相關協定，而印度也已承諾透過減少碳排以因應全球暖化問題。

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