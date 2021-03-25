NASA推太空直升機 首度在火星試飛

NASA推出太空專用的直升機，將在火星上實驗！NASA日前宣布，將從4月開始在火星實驗「太空直升機」Ingenuity Mars。專家表示，若直升機能在火星上順利飛行，對未來進行太空任務補充物資或者救援，會比地面探測車更加靈活，然而由於地球和火星重力不一樣，要操控直升機順利飛行，也會遇到困難。

Sky News報導，NASA日前宣布，已經將第一台研發完成的太空直升機Ingenuity Mars運送到火星上，並送到規劃為「機場」的區域進行實驗，預計會在4月、利用30個火星日來進行實驗飛行。

研究團隊表示，這台直升機的概念更接近無人機，重量僅1.8千克，由人工操作飛行，預計會先完成一系列在離地3公尺飛行30秒的目標，然後由人工操作回收，並檢測飛行數據來判斷試飛是否成功。

計畫負責人法拉．阿里巴伊表示，這是前所未有的實驗，他也指出幾個可能面臨的挑戰，第一就是火星與地球截然不同的重力環境。火星的大氣密度只有地球的1%，因此引力很大；另外，由於火星只能接收地球一半的太陽能，夜間溫度會降到負90度，因此可能會損壞直升機零件。

紐約時報報導，負責開發的首席工程師鮑伯．巴拉蘭姆表示，太空直升機研發已經進行6年，這是首次實際在火星上實驗。若該直升機實驗成功，對於運送物資、傳送消息等，會比地面探測車有更多的靈活性，

他還指出，目前直升機飛行還需要依賴火星探測車的保護和支援，但若此次試飛成功，以後就有機會讓直升機獨立運作。

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