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長期咆哮兒童 恐影響孩童智力發展

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
長期對兒童吼叫，會傷害腦部發展。（Photo from網路截圖）
長期對兒童吼叫，會傷害腦部發展。（Photo from網路截圖）

長期對兒童斥責吼叫，恐會影響孩童的智力發展。加拿大研究指出，父母若長期對孩子吼叫，不僅傷害孩子的情緒，甚至可能會導致孩童的大腦萎縮，額葉前額皮層和杏仁核都會較小，而這兩塊區域主導人體的情緒調節，若體積萎縮，可能會造成兒童長大後罹患焦慮、憂鬱，甚至精神分裂等疾病。

影響腦部發展

Daily Mails報導，科學團隊表示，吼叫等管教方式由於沒有實質上的身體接觸，因此常常被社會大眾認為只是較嚴苛的管教方式，而非虐待，但研究發現，即使是吼叫，長期下來也會嚴重傷害兒童腦部發展。

該研究引用學校兒童心理研究部門（GRIP）和魁北克統計研究所自2000年代就開始監測的兒童數據，每年對2到9歲的兒童進行評估，以記錄他們受到的教養方式和焦慮程度，並在孩子12到16歲之間進行核磁共振掃描。

結果顯示，在2到9歲遭受嚴厲語言對待的小孩，大腦的額葉前額皮層和杏仁核，體積都較小，而這兩塊是人體調節情緒和焦慮的關鍵中樞。若該部位萎縮，會增加罹患憂鬱、躁鬱的機率。

情緒調節恐出問題

加拿大蒙特婁大學的教授莎莉娜．薩佛倫表示，長期被吼叫的兒童，雖然身體上沒有受傷害，但嚴重影響到腦部發展，「對於父母和社會來說，應該要了解，頻繁使用嚴苛教育方式會損害兒童的成長。」她還指出，當情緒調節出了問題，學習力、創意力、記憶力等都會受到負面影響。

Study Finds報導，兒童受到身體或者性虐待，都會與未來長大成人後的情緒焦慮、精神疾病有關，但這份最新研究是第一個表明，即使沒有肢體傷害，語言傷害也會造成兒童腦部受損。

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語言 憂鬱 加拿大

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