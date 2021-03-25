黎巴嫩醫療資源缺乏 敘利亞援助純氧

雖身陷內戰困擾，但敘利亞仍決定在醫療資源方面援助黎巴嫩！敘利亞衛生部24日宣布，將提供黎巴嫩100噸純氧，維持加護病房運作。但由於黎巴嫩的醫療系統因為疫情近乎崩潰，又要照顧敘利亞內戰的難民，也讓世界衛生組織十分擔心這2個經濟、疫情都非常脆弱的國家能否自立。

黎國醫療瀕臨崩潰

根據《半島電視台》與《新華社》報導，敘利亞衛生部長阿巴西24日宣布，將提供鄰國黎巴嫩75噸純氧，3天內會再運送25噸純氧，以緩解黎巴嫩加護病房缺乏純氧難以運作的窘況，阿巴西也說這不會影響敘利亞本國純氧供給。黎巴嫩公衛部長哈珊受訪時表示，非常感謝敘利亞的援助。

他也說，黎巴嫩國內加護病房至少有1000名病患，國內原有的純氧在幾天內就會用光，敘利亞的援助有如及時雨。黎巴嫩的新冠疫情於2021年再度升溫，雖然政府祭出封鎖措施，但新增確診數仍居高不下，WHO調查指出，該國85%的加護病房床位已經住滿。

兩國皆水深火熱

黎巴嫩本國500多萬人，另外還要照顧因敘利亞內戰逃出的100萬人，加上該國的政治與經濟，自從去年8月的貝魯特港大爆炸後並未恢復穩定，陷入政府空轉、超級通膨與疫情失控的局面，全國至少44.5萬人確診新冠肺炎、5850人死亡，該國每萬人只有3張加護病床，僅有國際標準1/3。

不過援助黎巴嫩的敘利亞也好不到哪去，國內仍陷入內戰動盪，阿薩德政府因受到西方國家制裁，無法獲得國際援助，WHO官員表示，該國首都大馬士革的加護病床幾乎全滿，目前疫情仍無法獲得控制。

黎巴嫩3月開始施打疫苗，敘利亞預計4月開始施打，不過最樂觀的進度是今年底以前20%的民眾接種完2劑疫苗。雖然兩國背後都是伊朗政府支持的對象，但伊朗在外國制裁、疫情夾擊下也自顧不暇。

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