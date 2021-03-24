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寶寶天生長「第二個下巴」 母憂：一出生就離我而去

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女性懷孕20周照超音波時，就發現肚裡寶寶下巴長了一個球狀液體囊腫（圖右）。出生後寶寶再次長出囊腫（圖左）。圖／取自la100
英國女性懷孕20周照超音波時，就發現肚裡寶寶下巴長了一個球狀液體囊腫（圖右）。出生後寶寶再次長出囊腫（圖左）。圖／取自la100

英國32歲女性克拉倫柏（Katie Clarenbone）在懷孕20周照超音波時，發現肚裡寶寶下巴長了一個球狀液體囊腫，就像「第二個下巴」。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，醫生表示這個囊腫是「淋巴管畸形（lymphatic malformation）」 是因血管聚集長出異常囊腫。克拉倫柏被轉診給母胎醫學醫生，以確保囊腫不會阻塞寶寶的呼吸道。

醫生告訴她腫瘤寬度約為6公分，胎兒的頭因此向後推，須進行剖腹產。但是克拉倫柏希望選擇自然產，最後醫生將針頭插入她的腹中抽掉胎兒的囊腫。

克拉倫柏在2019年3月歷經26小時分娩，終於生下兒子希羅（Hiro），但2週後克拉倫柏發現希羅的脖子又開始長出囊腫，且由於希羅皮膚變得非常硬，使得親餵母乳時非常不順利。

克拉倫柏帶希羅入院抽除囊腫，但發現囊腫必須每2個月抽一次，決定讓希羅動手術，以除去相當於小足球大的淋巴管腫瘤。

希羅7個月大時，醫生切除了他因囊腫快速生長而產生的鬆弛皮膚，並設法排出積聚在腫瘤裡的液體，未來可能也得持續清除更多的皮膚和液體。

本業為髮型師的克拉倫柏回想生孩子的歷程表示：「我很高興終於見到我第一個孩子，一方面又擔心他生下來會面臨重重挑戰。他在我肚子裡的時候我知道他一切無恙，但很害怕他一出生就會馬上離我而去。」

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