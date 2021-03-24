「小男孩手舉護士娃娃」 藝術家向醫護致敬作品拍出5.6億

英國街頭藝術家Banksy去年在新型冠狀病毒（COVID-19）首波疫情在全球爆發期間，製作一幅作品向當地的醫護人員致敬。該作品在3月23日拍賣，最終以破紀錄超過2000萬美元成交，籌得款項會用於援助醫護人員的福利。

Banksy的作品名為《Game Changer》（改變局面），這幅1米乘1米的黑白畫描繪一名小男孩手持一個護士娃娃，它披上斗篷，右手擺出像超級英雄飛行的手勢。而傳統的超級英雄蝙蝠俠和蜘蛛俠的玩偶則被放在一個籃內。

有關作品在去年5月於南安普頓大學醫院（University Hospital Southampton）首度公開，為英國國民保健署（NHS）的前線人員打氣。

佳士得拍賣行（Christie's）3月23日在網上拍賣該作品，最終以1440萬英鎊（約新台幣5.64億元）成交，連同手續費等費用，最終價格達1675萬鎊（約新台幣6.56億元），遠超過外界原先估價的250萬至350萬鎊。

佳士得指這個成交價創下Banksy作品的世界紀錄，而拍賣所得就會透過南安普敦醫院慈善基金分發於改善醫護及病人福利等用途，醫院同時會展示該畫作的複製品。

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文章授權轉載自《香港01》