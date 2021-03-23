聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲水災東南部再疏散1.5萬人 蜘蛛和蛇湧入民居避難

香港01 / 記者孫聖然／報導
新南威爾士省居民洛文福斯（Matt Lovenfosse）當日在Facebook上傳一張有大量蜘蛛湧到一塊田的照片。圖／擷取自香港01
新南威爾士省居民洛文福斯（Matt Lovenfosse）當日在Facebook上傳一張有大量蜘蛛湧到一塊田的照片。圖／擷取自香港01

澳洲東南部新南威爾士省（New South Wales）發生嚴重水災，省政府3月23日發出警告，或會再向1.5萬名居民發出疏散令。百年一遇的水災造成動物也要逃亡，當地大批蜘蛛和蛇嘗試逃到高處避難，最終湧入民居。

英國廣播公司（BBC）22日指，新南威爾士省居民洛文福斯（Matt Lovenfosse）當日在Facebook上傳一張有大量蜘蛛湧到一塊田的照片，他寫道「你所見（照片中）咖啡色的部分，都是正嘗試避開洪水的蜘蛛。」他預料蜘蛛很快會湧入他的住所。

洛文福斯之後再在23日於Facebook稱，蜘蛛和蛇已闖入他家中的庭院及屋內。他上傳一段拍攝家園內情況的影片，可見牆上爬滿蜘蛛。

延伸閱讀：

澳洲水災新南威爾士省逾1.8萬人疏散　情侶眼巴巴看着愛巢沖走

澳洲東岸部分地區遭百年一遇水災　悉尼居民午夜緊急逃離家園

文章授權轉載自《香港01》

清明節

延伸閱讀

毛澤東變蝙蝠俠 澳洲大學畫廊涉「辱華」下架

昆蟲學者與台灣博士生以《寶可夢》三神鳥命名新種昆蟲

凌葳威爆小三母女看走眼 金龜婿老公竟出身三級貧戶

澳外長抱怨坐「冷凳板」：聯繫中方數月 沒理我

相關新聞

澳洲水災東南部再疏散1.5萬人 蜘蛛和蛇湧入民居避難

澳洲東南部新南威爾士省（New South Wales）發生嚴重水災，省政府3月23日發出警告，或會再向1.5萬名居民發出疏散令。百年一遇的水災造成動物也要逃亡，當地大批蜘蛛和蛇嘗試逃到高處避難，最終湧入民居...

向醫療人員致敬 班克西畫作拍賣捐英國民保健署

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）一幅作品今天將拍賣，可望募得數百萬英鎊捐給英國國營的國民保健署（National...

血肉剝皮之必要？美國「圍捕響尾蛇」獵殺祭

「剝皮大賽是怎麼回事？」美國德州年度盛事——全球最大的「響尾蛇圍捕慶典」（Rattlesnake round-up）——在近期落幕，活動內容涵蓋：捕獲野生響尾蛇、響尾蛇烹飪賽、以及響尾蛇大胃王比賽等等。這場「響尾蛇圍捕」大會常見於美國中西部和南部地區，更是德州斯威特沃特（Sweetwater）行之有年的著名盛事，至今已舉辦63屆。而時至今年，適逢德州取消限制禁令，這場活動依然吸引上萬民眾，這對於剛放寬限制措施、走出停電大陰影的德州民眾而言具有什麼意義？而這場活動過去又曾引起什麼爭議？

疫情造成學習停滯 千萬兒童恐不識字

疫情帶來的失學潮，恐造成全球一半的兒童閱讀能力下降。根據聯合國、世界銀行等公布的數據分析後，反貧困非營利組織警告，由於疫情帶來嚴重的失學潮，到今年年底，全世界10歲兒童（約7000萬）恐怕有一半無法閱讀和理解基本字句，尤其在非洲和亞洲受到的影響最大，非洲撒哈拉以南甚至有40%的兒童，至今無學可上。

牙越刷越黃？牙醫曝牙齒變色真相 網驚：一輩子都做錯了

新加坡牙醫裴（Tristan Peh）日前在社群平台分享許多人牙齒變黃的原因，讓網友驚呼原來長久以來的習慣都錯了：「原來這麼做會讓牙齒變黃！」

54歲健美冠軍阿嬤獲獎無數 在健身房邂逅真愛梅開二度

54歲紐西蘭女性40歲時愛上健美運動，並從第一場健美比賽就獲勝，且陸續贏得多場健美比賽冠軍。她在當地健身房不僅培養健康的生活方式，還找到了真愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。