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澳洲水災東南部再疏散1.5萬人 蜘蛛和蛇湧入民居避難
澳洲東南部新南威爾士省（New South Wales）發生嚴重水災，省政府3月23日發出警告，或會再向1.5萬名居民發出疏散令。百年一遇的水災造成動物也要逃亡，當地大批蜘蛛和蛇嘗試逃到高處避難，最終湧入民居。
英國廣播公司（BBC）22日指，新南威爾士省居民洛文福斯（Matt Lovenfosse）當日在Facebook上傳一張有大量蜘蛛湧到一塊田的照片，他寫道「你所見（照片中）咖啡色的部分，都是正嘗試避開洪水的蜘蛛。」他預料蜘蛛很快會湧入他的住所。
洛文福斯之後再在23日於Facebook稱，蜘蛛和蛇已闖入他家中的庭院及屋內。他上傳一段拍攝家園內情況的影片，可見牆上爬滿蜘蛛。
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文章授權轉載自《香港01》
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