女大生被教授告白 急問該如何拒絕對方？

國外一名21歲女大生在社群平台發文表示，比她大很多歲的教授日前向她表白但她毫無興趣，希望徵求網友意見：「該如何拒絕對方呢？」

女大生說兩人大多只有因為公事而相聚，少數幾次因為女大生心理狀況不好而有私下碰面，認為自己無論從哪方面「都沒有透露出喜歡對方的意思」，教授突如其來的告白讓她在過去幾天既驚恐且苦惱。

女大生提到自己會跟對方明白表示「兩人關係僅止於師生關係」，但她跟教授合作的計畫已經進行好幾個月，也有其他成員參與其中，不希望計畫停滯。女大生擔心系主任若知道這件事，會讓教授「身敗名裂。」

另一名同為大學教授的網友StorageRecess回覆，通常要搞到身敗名裂，都會是教師這端造成的。他鼓勵女大生還是應該要請系主任介入處理，好比讓其他教授打女大生的成績。如果該名教授真的對女大生做出不公平的報復行為，「系主任也要確保女大生不會因為停修該名教授的課而受到處罰。」

網友margery-meanwell也建議女大生通報該名教授的主管以求自保，避免「師生間不平衡的權力，導致不健康的關係。」並提到女大生可向大學衛生部門的心理部門求援。