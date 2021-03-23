快訊

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

破碎機翻覆從半空掉下！包商疑操作不慎 從14樓直墜地面慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情造成學習停滯 千萬兒童恐不識字

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
反貧窮組織警告，疫情造成的失學潮會讓千萬兒童失去閱讀能力。（Photo from網路截圖）
反貧窮組織警告，疫情造成的失學潮會讓千萬兒童失去閱讀能力。（Photo from網路截圖）

疫情帶來的失學潮，恐造成全球一半的兒童閱讀能力下降。根據聯合國、世界銀行等公布的數據分析後，反貧困非營利組織警告，由於疫情帶來嚴重的失學潮，到今年年底，全世界10歲兒童（約7000萬）恐怕有一半無法閱讀和理解基本字句，尤其在非洲和亞洲受到的影響最大，非洲撒哈拉以南甚至有40%的兒童，至今無學可上。

根據BBC報導，One組織的總監麥克奈爾表示，兒童在10歲是否能順利閱讀，是攸關學習歷程的重要里程碑，會影響到將來找工作和謀生的能力，因此呼籲全球各政府近快採取行動，讓兒童復學，否則會有數百萬兒童變成文盲，更會拖累一整個國家的經濟發展。

失學潮文盲大增

半島電視台報導，反貧困組織One根據世界銀行、聯合國教科文組織、世界銀行等組織的數據分析，並在22日公開警告，因為疫情帶來的失學潮，恐怕在今年年底，全世界有一半10歲兒童（約7000萬人）會無法閱讀、理解基礎的字句。

以地區來看，受影響最大的當屬亞洲和非洲地區，其中非洲撒哈拉以南至今有40%的兒童無學可上。該組織警告，到了2030年，若疫情後的失學潮沒有充分解決，屆時無法識字的10歲兒童會增加到7.5億，約佔全球人口的十分之一。

呼籲優先恢復教育

為了應對此一危機，該組織敦促各國（尤其是G7）投入至少50億美金，以資助全球教育合作計畫，若順利執行，能幫助1.75億兒童，也呼籲政府通過經濟刺激計劃以及延長還款期限，還幫助發展中國家，以便各國可以用資金投入教育。

【更多精采內容，詳見

非洲 疫情 閱讀

延伸閱讀

史上首則推文8,235萬元成交！推特CEO立馬換比特幣捐出

台幣約7849萬賣出！Twitter創辦人史上第1則推文NFT結標

3月23日 新冠肺炎全球最新情報

歐盟籲 勿以抗寄生蟲藥絲每妥治新冠

相關新聞

牙越刷越黃？牙醫曝牙齒變色真相 網驚：一輩子都做錯了

新加坡牙醫裴（Tristan Peh）日前在社群平台分享許多人牙齒變黃的原因，讓網友驚呼原來長久以來的習慣都錯了：「原來這麼做會讓牙齒變黃！」

2021日本小姐出爐 傳奇競艇選手22歲女兒「松井朝海」摘冠

2021日本小姐選拔比賽結果出爐，由現年22歲，目前就讀關西學院大學四年級的「松井朝海」摘下后冠，而她的父親也是大有來頭，是日本競艇界的傳奇名將松井繁，松井朝海是他的三女兒。

疫情造成學習停滯 千萬兒童恐不識字

疫情帶來的失學潮，恐造成全球一半的兒童閱讀能力下降。根據聯合國、世界銀行等公布的數據分析後，反貧困非營利組織警告，由於疫情帶來嚴重的失學潮，到今年年底，全世界10歲兒童（約7000萬）恐怕有一半無法閱讀和理解基本字句，尤其在非洲和亞洲受到的影響最大，非洲撒哈拉以南甚至有40%的兒童，至今無學可上。

54歲健美冠軍阿嬤獲獎無數 在健身房邂逅真愛梅開二度

54歲紐西蘭女性40歲時愛上健美運動，並從第一場健美比賽就獲勝，且陸續贏得多場健美比賽冠軍。她在當地健身房不僅培養健康的生活方式，還找到了真愛。

25歲女後背燙出焦痕 控旅館暖氣烘乾架太燙「可以煎牛排了」

25歲英國女子安（Briony Ann）上週入住當地旅館時，背部不慎被廁所牆上的暖氣烘乾架燙傷。安控訴旅館烘乾架溫度過燙，「幾乎可以在上面煎蛋」。

北極海象竟在威爾斯海岸現蹤！疑隨冰山漂流遊遍英國

英國威爾斯海岸近日出現「稀客」：一隻來自北極圈的海象，為近期第二次類似事件，也意外讓海象爆紅、甚至被民眾取名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。