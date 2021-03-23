聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情造成學習停滯 千萬兒童恐不識字
疫情帶來的失學潮，恐造成全球一半的兒童閱讀能力下降。根據聯合國、世界銀行等公布的數據分析後，反貧困非營利組織警告，由於疫情帶來嚴重的失學潮，到今年年底，全世界10歲兒童（約7000萬）恐怕有一半無法閱讀和理解基本字句，尤其在非洲和亞洲受到的影響最大，非洲撒哈拉以南甚至有40%的兒童，至今無學可上。
根據BBC報導，One組織的總監麥克奈爾表示，兒童在10歲是否能順利閱讀，是攸關學習歷程的重要里程碑，會影響到將來找工作和謀生的能力，因此呼籲全球各政府近快採取行動，讓兒童復學，否則會有數百萬兒童變成文盲，更會拖累一整個國家的經濟發展。
失學潮文盲大增
半島電視台報導，反貧困組織One根據世界銀行、聯合國教科文組織、世界銀行等組織的數據分析，並在22日公開警告，因為疫情帶來的失學潮，恐怕在今年年底，全世界有一半10歲兒童（約7000萬人）會無法閱讀、理解基礎的字句。
以地區來看，受影響最大的當屬亞洲和非洲地區，其中非洲撒哈拉以南至今有40%的兒童無學可上。該組織警告，到了2030年，若疫情後的失學潮沒有充分解決，屆時無法識字的10歲兒童會增加到7.5億，約佔全球人口的十分之一。
呼籲優先恢復教育
為了應對此一危機，該組織敦促各國（尤其是G7）投入至少50億美金，以資助全球教育合作計畫，若順利執行，能幫助1.75億兒童，也呼籲政府通過經濟刺激計劃以及延長還款期限，還幫助發展中國家，以便各國可以用資金投入教育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言