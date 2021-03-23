牙越刷越黃？牙醫曝牙齒變色真相 網驚：一輩子都做錯了

新加坡牙醫裴（Tristan Peh）日前在社群平台分享許多人牙齒變黃的原因，讓網友驚呼原來長久以來的習慣都錯了：「原來這麼做會讓牙齒變黃！」

裴指出在他行醫17年期間發現很多人都會認真反覆刷牙，有時還會使出比較大力氣刷牙，希望擁有一口「亮白的牙齒」，然而事與願違。

裴說用力刷牙反而容易毀損牙齒上的琺瑯質，「不但讓下方黃色的象牙質外露，還會讓牙齒更敏感。」所以裴建議大家「用軟毛牙刷輕輕刷就可以了。」

網友eli表示，自己一輩子都很用力刷牙，以為會牙齒會因此「又白又乾淨。」網友user4825448419150則談到自己的潔牙撇步：「我雖然是成人，但用刷頭較小的兒童牙刷潔牙，可以刷到牙縫深處。」

不少網友提問：「牙齒已經變黃怎麼辦？」裴提到：「牙齒變黃是很自然的事，如果很在意可進行美白療程，方法包括配戴美白牙托等。」