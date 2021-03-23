聽新聞
test
0:00 / 0:00
牙越刷越黃？牙醫曝牙齒變色真相 網驚：一輩子都做錯了
新加坡牙醫裴（Tristan Peh）日前在社群平台分享許多人牙齒變黃的原因，讓網友驚呼原來長久以來的習慣都錯了：「原來這麼做會讓牙齒變黃！」
裴指出在他行醫17年期間發現很多人都會認真反覆刷牙，有時還會使出比較大力氣刷牙，希望擁有一口「亮白的牙齒」，然而事與願違。
裴說用力刷牙反而容易毀損牙齒上的琺瑯質，「不但讓下方黃色的象牙質外露，還會讓牙齒更敏感。」所以裴建議大家「用軟毛牙刷輕輕刷就可以了。」
網友eli表示，自己一輩子都很用力刷牙，以為會牙齒會因此「又白又乾淨。」網友user4825448419150則談到自己的潔牙撇步：「我雖然是成人，但用刷頭較小的兒童牙刷潔牙，可以刷到牙縫深處。」
不少網友提問：「牙齒已經變黃怎麼辦？」裴提到：「牙齒變黃是很自然的事，如果很在意可進行美白療程，方法包括配戴美白牙托等。」
@doctortristanpeh
Yellow Teeth? ##dentaltips ##tiktoksg ##dentist ##yellowteeth ##disclosingtablets ##disclosingtime ##fyp ##edutok ##brushteeth ##dental ##dentalcare ##dental ##sg♬ Yellow Teeth - Doctor Tristan Peh - Dentist
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言