2021日本小姐出爐 傳奇競艇選手22歲女兒「松井朝海」摘冠

2021日本小姐選拔比賽結果出爐，由現年22歲，目前就讀關西學院大學四年級的「松井朝海」摘下后冠，而她的父親也是大有來頭，是日本競艇界的傳奇名將松井繁，松井朝海是他的三女兒。

京都新聞報導，松井朝海在得知獲獎當下，眼眶泛淚，雙手掩面，不敢置信自己竟然得獎，她表示，未來將持續克服困難，不會辜負日本小姐這個名號，另外，她還說未來的夢想是成為時裝模特兒，同時更要培養自己的內在之美與外在之美，甚至之後想到巴黎時裝周走伸展台。

松井朝海的父親松井繁是日本競艇界的傳奇名將，其生涯累計獎金達到38億2672萬日圓（約新台幣10億元）排行競艇界第一，而松井繁在得知自己的女兒獲獎後，也對媒體表示，先前曾好幾次對她說要好好表現，而且也對她有信心，如今女兒摘冠，做父親的當然也要繼續充滿鬥志，不能輸給女兒。

事實上，松井朝海與父親松井繁各擁有一批死忠粉絲，兩人的粉絲先前不斷期待這對父女都可以成為「日本第一」，松井朝海在自己的IG上po出和爸爸的合照，底下也有許多粉絲留言幫她加油，這次果真達成了這個目標，松井繁在歷年的競艇比賽項目中，曾拿下多屆第一，成績和獎金都很豐厚。

另外，此屆日本小姐選拔比賽在東京都京王廣場大飯店舉行，和過去以往不同的是，今年首度取消了各佳麗們穿著泳裝的競賽環節，來自日本各地的參賽者必須靠著穿和服、禮服及運動服分出勝負，目的是要扭轉過去對女性比賽的性別刻板印象和歧視，同時會有運動服項目也是配合東京奧運提倡運動健身。

日本小姐選拔歷史悠久，自1950年起歷屆得獎者在各領域都有許多傑出的發展，像女星藤原紀香就是1992年第24屆的日本小姐，而2019年的日本小姐度會亞衣子勝出也曾引發日本媒體熱議跟一般的得獎者很不同，因為她說自己不考慮進演藝圈，目標是當一名醫生，2020的日本小姐小田安珠則是想成為女主播。