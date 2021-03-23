54歲健美冠軍阿嬤獲獎無數 在健身房邂逅真愛梅開二度

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，54歲紐西蘭女性蓓特里琪（Sue Bettridge）40歲時愛上健美運動，並從第一場健美比賽就獲勝，且陸續贏得多場健美比賽冠軍。她在當地健身房不僅培養健康的生活方式，還找到了真愛。

蓓特里琪表示健美運動幫她在離婚後恢復信心，她還在健身房找到了新的愛人。她和同樣愛運動的60歲未婚夫羅蘭特（Simon Roelants）每天都會一起健身90分鐘，一周為期6天。

蓓特里琪是3個兒子的母親，長子已經29歲，也是2個孫女的奶奶。她透露自己跟前夫高中時就在一起了，「結束25年婚姻讓我大受打擊，但是健美運動幫助我重建信心。」

蓓特里琪表示羅蘭特跟她「都熱愛健身與營養，非常速配。身體條件也很像似，人們常說我們好像在照鏡子。」

蓓特里琪2018年邂逅本業為電影攝影師的未婚夫羅蘭特，當時羅蘭特剛搬來此地，他在健身後邀請蓓特里琪去喝杯咖啡，自此開始交往，預計今年四月結婚。

身高163公分的蓓特里琪在教練建議她嘗試健美運動之前，已長達6年規律的前往健身房運動。蓓特里琪表示：「我一直很喜歡運動跟競爭，但直到教練告訴我，我的身形很適合健美比賽，我才參與其中。」

蓓特里琪至今在國內外各大比賽奪冠，包括2014年在韓國舉行的世界健身聯合會（WFF）環球小姐大賽。她希望以自身經歷鼓勵不同年齡層的女性健身：「自我改造永遠都不嫌晚。」