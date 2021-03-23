25歲女後背燙出焦痕 控旅館暖氣烘乾架太燙「可以煎牛排了」

英國線上媒體ExaminerLive報導，25歲英國女子安（Briony Ann）上週入住當地旅館時，背部不慎被廁所牆上的暖氣烘乾架燙傷。安控訴旅館烘乾架溫度過燙，「幾乎可以在上面煎蛋」。

安說當時她洗完澡正要彎腰擦腳時，背部跟牆上暖氣烘乾架接觸一秒鐘，就感覺到皮膚一陣刺痛。安因為急著退房當下沒跟旅館反應，等她返家看到後背皮膚狀況自認「應該有二度灼傷，且可能造成一輩子的疤痕」，於是跑回旅館理論，但對方表示那幾天都沒有值勤的經理可以處理。

安強調暖氣烘乾架非常熱，「放牛排在上面肯定會發出滋滋聲」，認為烘乾架實在不需要這麼熱就能烘乾毛巾：「如果入住孩童不慎抓住，可能皮膚都會起泡，實在太熱太荒謬了。」

安提到如果自己傷勢惡化會去看醫生，並稱燙傷後就無法洗澡。她很不滿旅館處理態度：「我今天打電話給他們，但他們的反應淡漠。」維修人員甚至看了安背部燙傷照片，但檢查烘乾架後確認符合標準。

網友Flying High指出安控訴的盲點：「如果她是彎下腰擦腳，在那個位置燙傷有點奇怪。且烘乾架都配有恆溫器，無法達到灼傷人體皮膚的溫度。希望她的律師明確建議她不要要求旅館索賠。」

網友Airwolf則提到自己因工作之故，身上有各處燙傷。表示：「這位小姐的的燙傷需要一些時間才能康復，但絕對不會是一輩子的疤痕。」網友Arrabella也說：「如果她當下很痛，在退房時應該就會通報旅館了。看起來只像是輕微的一級燙傷，且很難證明她是在旅館燙傷的，也不知道她有沒有自行調整溫度，難怪旅館反應冷漠。她在媒體大聲嚷嚷只是自取其辱。」