快訊

捷運環狀線「這一站」運量最低 房價卻漲最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了5.9萬獎金！網紅猛吞4包鹽巴 網看傻：出錢者和你有仇吧

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼網紅為了3000萬印尼盾（約新台幣5.9萬)，按網友要求吞掉4包鹽巴。圖翻攝自Tiktok
印尼網紅為了3000萬印尼盾（約新台幣5.9萬)，按網友要求吞掉4包鹽巴。圖翻攝自Tiktok

日前印尼網紅昂貢（anggun）收到一個瘋狂挑戰，只要他嗑掉4包鹽巴，就能獲得3000萬印尼盾（約新台幣5.9萬)，沒想到，昂貢竟然照做還拍成影片，被許多網友罵爆「為錢不要命了嗎？」

根據「中國報」報導，Tiktok網紅昂貢常分享自己狂吃美食的影片，他還很能吃辣，單吃一盤辣椒都沒問題，許多網友也好奇他的飲食極限可以到哪。日前昂貢就收到一名網友的要求，只要他吞掉4包鹽包，就可以獲得3000萬印尼盾。

昂貢拍影片接受網友挑戰，一旁還有數疊鈔票。圖翻攝自Tiktok
昂貢拍影片接受網友挑戰，一旁還有數疊鈔票。圖翻攝自Tiktok

昂貢也按對方的要求，拍影片嗑起鹽巴。只見影片中，他將4包鹽巴倒入盤內，接著一口口吞了起來，對他來說，吞鹽巴似乎就像吃米飯一樣簡單。後來昂貢順利完成挑戰，拿起一旁的鈔票展示成果。

該則影片曝光後，隨即引發討論，但許多網友並不領情，紛紛批評昂貢「小心腎衰竭」、「用腎換獎金？傻眼」、「出錢的人和你有仇吧」、「有錢沒命花，健康才是真正的財富」。但也有網友認為影片造假，指出昂貢吞的不是鹽，只是將某種成分換了鹽的包裝，「怎麼說不可能拿健康開玩笑吧」。

※ 提醒您：危險動作，請勿模仿

印尼 網紅

延伸閱讀

印度網紅叫外送嫌太慢 遭外送員一頓暴打慘破相

相關新聞

為了5.9萬獎金！網紅猛吞4包鹽巴 網看傻：出錢者和你有仇吧

日前印尼網紅昂貢（anggun）收到一個瘋狂挑戰，只要他嗑掉4包鹽巴，就能獲得3000萬印尼盾（約新台幣5.9萬)，沒想到，昂貢竟然照做還拍成影片...

三月裡過新年？ 16國甫慶波斯新年

三月也有國家在慶祝「新年」？諾魯孜節（Nowruz）被稱為「波斯春節」，用來慶祝春分的到來，過往常被認為是伊斯蘭教或是伊朗獨有的節慶，但其實全球有16個受波斯文化影響的國家、共3億人在20日晚間過諾魯孜節，傳統上全家團圓吃魚肉與米飯，時至今日，各國慶祝方法稍有不同，有大掃除、體育運動、或遊街慶祝，也因為文化性與歷史性，於16年被列入聯合國教科文人類非物質文化遺產。

夏季長達6個月 氣候變遷改寫四季

氣候變遷將導致夏季長達6個月！根據科學報告指出，氣候變遷將改變四季時序，若不加緊行動抑制全球暖化，預測到2100年，北半球的夏季恐長達6個月，壓縮其他三個季節。一但季節時常發生變化，將會嚴重影響農業發展和人類健康。

訓練犬偵測費洛蒙 助袋獾人工復育

澳洲研究機構引入犬隻，協助復育瀕臨絕種的袋獾。研究團隊表示，運用狗的靈敏嗅覺，可以探測人工圈養復育的雌性袋獾何時出現發情的費洛蒙，讓團隊能夠協助雌性和雄性交配，以順利傳宗接代。研究團隊表示，計畫初步執行結果樂觀，未來有望協助其他瀕危物種的復育計畫。

波蘭無法墮胎 女子轉求精神科協助

已知嬰兒出生即死亡卻無法墮胎！波蘭女子只能轉求精神科，盼以胎兒影響心理健康為由墮胎。去年底波蘭最高法院裁定「因胎兒缺陷而墮胎違憲」後，波蘭女性只能嘗試透過妊娠影響心理健康為由進行墮胎，但只有約10名女性成功，而政府官員及保守團體仍對此是否能作為墮胎理由抱持懷疑態度。

移民暴增 美關閉邊界 呼籲無證客不要來 但不遣返無證童

在美墨邊界無證移民湧入問題越演越烈，形成拜登就任的第一個政治危機之際，拜登總統21日表示，他打算在「某個時間點」到邊界視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。