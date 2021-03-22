三月裡過新年？ 16國甫慶波斯新年

三月也有國家在慶祝「新年」？諾魯孜節（Nowruz）被稱為「波斯春節」，用來慶祝春分的到來，過往常被認為是伊斯蘭教或是伊朗獨有的節慶，但其實全球有16個受波斯文化影響的國家、共3億人在20日晚間過諾魯孜節，傳統上全家團圓吃魚肉與米飯，時至今日，各國慶祝方法稍有不同，有大掃除、體育運動、或遊街慶祝，也因為文化性與歷史性，於16年被列入聯合國教科文人類非物質文化遺產。

波斯新年多國在過

根據《英國廣播公司》報導，台灣時間上週末的3月20日晚間，多個國家人民慶祝新年：諾魯孜節（Nowruz）。諾魯孜節是伊朗曆的第一天，用來慶祝春分的到來，因為歷史性也被稱為是波斯春節或是波斯新年，在一些突厥族的語言也會直譯為「新的一天」。

諾魯孜節每年多數集中在3月20或21日，雖然較為著名是因伊朗人傳統節慶，但這不是伊朗人又或是伊斯蘭教的專屬節慶，其實全球受到波斯文化影響的民族，包含庫德族生活地區的敘利亞、伊拉克與土耳其，甚至是阿富汗、哈薩克、亞塞拜然等總計16國，約有3億人都在過這個節日。

據《國家地理》補充，最早傳統都是家族團圓，一同享用大魚大肉和米飯，長輩也會送禮給年紀小一輩的成員，而伊朗文化內諾魯孜桌會擺著以S開頭的7種食物（7是幸運數字），通常有發芽的小麥或扁豆（象徵重生）、大蒜（象徵身體健康）、醋（象徵耐性、堅持）等。新年後也會點燃篝火，跳過它象徵著新生，也會進行大掃除象徵萬物更新。

慶祝文化多元

不過，隨著政權更迭與民族差異，這項節慶的慶祝文化也有所不同。像是在亞塞拜然，家族也會團圓、擺放7種慶祝食物，但改為製作該國傳統糕點，慶祝活動也變成上街表演傳統歌舞、掃墓等。而阿富汗還會舉行傳統體育活動布茲卡茲（Buzkashi）來慶祝，選手將會在馬背上爭奪羔羊的屍體，勝者獎賞即直接煮來吃，被認為獲得幸運。

由於各地慶祝諾魯孜節文化有所不同，聯合國教科文委員會也在16年將其列入人類文化非物質的遺產。

然而，今年較可惜因為疫情干擾，像是德黑蘭地區就只能在疫情醫院中，由醫護人員搬來傳統的諾魯孜節食物桌，與患者象徵意義上慶祝。

【更多精采內容，詳見 】