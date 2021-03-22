東京都為防疫下令提早打烊 餐廳業者不滿告違憲
日本東京都為新冠肺炎防疫，呼籲餐廳縮短營業時間、提早打烊，並對不配合的餐廳下達強制命令。經營多家餐廳的GLOBALDINING公司對此不滿，告東京都違憲，求償104日圓。
綜合日本放送協會（NHK）、時事通信社、日本電視台等各媒體報導，GLOBAL DINING今天向東京地方法院提告，認為東京都對餐廳下達縮短營業時間的命令違法、違憲。
GLOBAL DINING表示，旗下有26間店在3月18日接到東京都命令，要求縮短營業時間，晚間8時到隔天凌晨5時不得營業。
東京都的命令中提到，這26間店在晚間8時後仍繼續營業，提高新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）傳染風險，且恐會造成其他餐廳跟進不配合提早打烊。
GLOBAL DINING主張，東京都這項基於特別措施法在緊急事態宣言期間下達的命令，對業者有過多的限制，侵害營業自由、違反法律之下皆平等的原則，屬於違法與違憲。
由於提告是為了喚醒各界重視此問題，GLOBALDINING向東京都的求償金額，為每家店每天1日圓計算，共求償104日圓。
報導指出，這是首例針對縮短營業時間命令的訴訟案。
GLOBAL DINING公司社長（總經理）長谷川耕造召開記者會表示，該公司所經營的餐廳沒有造成群聚感染，他確信即使不縮短營業時間，也不會危害社會或顧客，他不能接受因此被懲罰。
東京都等首都圈1都3縣已在21日解除緊急事態宣言，不過仍呼籲餐廳提早到晚間9時打烊。GLOBAL DINING表示，不會配合這項呼籲，將照常營業。
東京都知事小池百合子受訪時表示，已收到訴狀，將在確認內容後，再提出對應措施。
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