夏季長達6個月 氣候變遷改寫四季

氣候變遷將導致夏季長達6個月！根據科學報告指出，氣候變遷將改變四季時序，若不加緊行動抑制全球暖化，預測到2100年，北半球的夏季恐長達6個月，壓縮其他三個季節。一但季節時常發生變化，將會嚴重影響農業發展和人類健康。

夏季增長壓縮他季

NBC報導，科學研究指出，氣候暖化使得夏季更長更熱，其他三個季節則嚴重被壓縮。當四季被打亂，會嚴重改變原本的生態平衡，也會衍生出更多傳染病。

根據地球物理快報，中國科學院的海洋學家關玉萍表示，季節改變會影響到所有生物的生物時鐘，包含人類。研究團隊搜集了1952年到2011年的每日氣候數據，以觀察北半球每個季節的開始和結束日期，最後發現，在60年間，夏季平均延長了78天到95天。

相對夏季延長，其他三個季節平均而言，冬季從76天縮短到73天，春季則從 124天縮短到115天，秋季從87天縮短到82天。根據數據，研究團隊建立了模型已預測未來季節的變化，發現若氣候變遷持續惡化，到2100年北半球的夏季可能長達6個月，冬季則可能不到2個月。

影響生態時鐘

關玉萍表示，團隊首先計算了2050年，再往後推測到2100年的變化，發現了讓人不敢置信的結果，「我們都希望這是假的，但事實證明氣候暖化一直在變嚴重。」她指出，夏天更熱更長，意外蚊子等攜帶疾病的害蟲會擴大活動範圍。

俄亥俄州肯特州立大學氣候科學家斯科特表示，季節改變可能會導致某些物種被迫改變生態時鐘，且現在已經開始有跡象。例如在美國，今年3月出現異常溫暖的「假春季」，誘發植被提早進入休眠狀態。在密西根州，因為反常的溫暖季節，使得大量櫻桃作物長不出來。

哥倫比亞大學的研究員表示，近代氣候變遷對人類最直接的影響，除了疾病擴散（不排除新冠肺炎有受到氣候變遷影響），對於糧食的減損也十分嚴重。

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