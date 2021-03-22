訓練犬偵測費洛蒙 助袋獾人工復育

澳洲研究機構引入犬隻，協助復育瀕臨絕種的袋獾。研究團隊表示，運用狗的靈敏嗅覺，可以探測人工圈養復育的雌性袋獾何時出現發情的費洛蒙，讓團隊能夠協助雌性和雄性交配，以順利傳宗接代。研究團隊表示，計畫初步執行結果樂觀，未來有望協助其他瀕危物種的復育計畫。

犬隻協助人工復育

BBC報導，澳洲復育袋獾的研究團隊是世界上首度嘗試運用犬隻，協助復育。團隊表示，瀕危物種過去即使被研究團隊圈養起來，以執行人工復育，但對於發情行為不明顯的物種（例如散發人類無法偵測的費洛蒙），很難協助交配，復育工作自然也困難重重。

為了解決此一問題，研究團隊引入犬隻，希望能藉著犬隻的嗅覺，來協助辨別雌性袋獾的發情期。在訓練過程中，研究團隊搭建起環形裝置，上面佈滿不同的味道，並訓練犬隻分辨雌性袋獾的交配信號。一但犬隻嗅聞到正確信號，就會通知研究人員，讓研究人員可以協助袋獾進行交配和繁殖。

研究團隊表示，雖然目前還在實驗階段，但結果都十分順利，並認為有了犬隻的助力，有望提升人工復育的成功率。若實行順利，未來有望應用在其他發情時會散發費洛蒙的瀕危物種。

袋獾復育不易

根據[澳洲產業、科學、能源和資源部](https://dpipwe.tas.gov.au/wildlife-management/save-the-tasmanian-devil-program}，野生袋獾目前僅存在澳洲塔斯馬尼亞，俗稱「塔斯馬尼亞惡魔」，瀕危原因除了獵捕，還有不明傳染病的影響，自1990年代以來，野生數量從15萬銳減到2萬5000隻。

2020年，由保育團體「澳洲方舟」開始執行人工復育計畫，目的在於讓袋獾數量恢復穩定，當時有26隻袋獾送至澳洲巴靈頓山國家公園附近的一處庇護所，而引入犬隻協助袋獾交配，便是復育計畫的一環。

【更多精采內容，詳見 】