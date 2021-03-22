波蘭無法墮胎 女子轉求精神科協助

已知嬰兒出生即死亡卻無法墮胎！波蘭女子只能轉求精神科，盼以胎兒影響心理健康為由墮胎。去年底波蘭最高法院裁定「因胎兒缺陷而墮胎違憲」後，波蘭女性只能嘗試透過妊娠影響心理健康為由進行墮胎，但只有約10名女性成功，而政府官員及保守團體仍對此是否能作為墮胎理由抱持懷疑態度。

僅3狀況可墮胎

據《英國廣播公司》報導，英國最高法院於2020年10月22日通過裁定，禁止因胎兒缺陷而墮胎，並藉此保護唐氏症嬰兒後，波蘭各地爆發嚴重的抗議活動，且《The Tablet

》日前仍有報導婦女團體人持續為此項裁定進行遊行與示威。

胎兒缺陷或畸形原先是波蘭女性墮胎的主要原因，但目前只有在強姦、亂倫或保護母親生命的情況下，女性才能終止妊娠，該裁定的支持者認為，此一判決可以避免唐氏症嬰兒遭到墮胎，而反對者認為，此一裁定已嚴重侵犯女性的基本墮胎權利，歐洲委員會人權事務專員鄧賈・米賈托維奇更以「婦女權利的悲傷日」形容這項裁定通過的日子。

以影響心理為由墮胎

據《英國廣播公司》報導，一位29歲波蘭女性於妊娠期間被告知嬰兒天生沒有腎臟，因此會在出生時立刻死亡，卻因為去年通過的裁決而無法墮胎，該名女子表示，生一個死去的孩子，比生下健康的孩子還要痛苦千倍不止。

墮胎支持組織告訴路透社，目前波蘭婦女只能靠懷孕影響心理健康為由，嘗試取得墮胎的機會，而該名女子也在得知胎兒狀況後兩週得到協助，目前透過此一理由墮胎的女性不到20人。

女性墮胎，醫生挨罰

此外，目前在波蘭願意協助女性墮胎的醫生更是少之又少，據《英國廣播公司》報導指出，墮胎的女性並不會因為墮胎而挨罰，但執行墮胎手術的醫生卻可能因此面臨長達3年的刑期，而波蘭東南部較為保守的醫生則常以宗教（天主教）為由，拒絕協助女性墮胎。

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