快訊

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波蘭無法墮胎 女子轉求精神科協助

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
波蘭民眾於裁決通過當日發起遊行。（Photo by on LukaszKatlewa wikimedia under CC4.0）
波蘭民眾於裁決通過當日發起遊行。（Photo by on LukaszKatlewa wikimedia under CC4.0）

已知嬰兒出生即死亡卻無法墮胎！波蘭女子只能轉求精神科，盼以胎兒影響心理健康為由墮胎。去年底波蘭最高法院裁定「因胎兒缺陷而墮胎違憲」後，波蘭女性只能嘗試透過妊娠影響心理健康為由進行墮胎，但只有約10名女性成功，而政府官員及保守團體仍對此是否能作為墮胎理由抱持懷疑態度。

僅3狀況可墮胎

據《英國廣播公司》報導，英國最高法院於2020年10月22日通過裁定，禁止因胎兒缺陷而墮胎，並藉此保護唐氏症嬰兒後，波蘭各地爆發嚴重的抗議活動，且《The Tablet

》日前仍有報導婦女團體人持續為此項裁定進行遊行與示威。

胎兒缺陷或畸形原先是波蘭女性墮胎的主要原因，但目前只有在強姦、亂倫或保護母親生命的情況下，女性才能終止妊娠，該裁定的支持者認為，此一判決可以避免唐氏症嬰兒遭到墮胎，而反對者認為，此一裁定已嚴重侵犯女性的基本墮胎權利，歐洲委員會人權事務專員鄧賈・米賈托維奇更以「婦女權利的悲傷日」形容這項裁定通過的日子。

以影響心理為由墮胎

據《英國廣播公司》報導，一位29歲波蘭女性於妊娠期間被告知嬰兒天生沒有腎臟，因此會在出生時立刻死亡，卻因為去年通過的裁決而無法墮胎，該名女子表示，生一個死去的孩子，比生下健康的孩子還要痛苦千倍不止。

墮胎支持組織告訴路透社，目前波蘭婦女只能靠懷孕影響心理健康為由，嘗試取得墮胎的機會，而該名女子也在得知胎兒狀況後兩週得到協助，目前透過此一理由墮胎的女性不到20人。

女性墮胎，醫生挨罰

此外，目前在波蘭願意協助女性墮胎的醫生更是少之又少，據《英國廣播公司》報導指出，墮胎的女性並不會因為墮胎而挨罰，但執行墮胎手術的醫生卻可能因此面臨長達3年的刑期，而波蘭東南部較為保守的醫生則常以宗教（天主教）為由，拒絕協助女性墮胎。

【更多精采內容，詳見

波蘭 嬰兒 英國

延伸閱讀

《電馭叛客2077》失利 CD Projekt中斷連續5年波蘭最佳上市公司頭銜

小勞勃道尼、安海瑟薇……獲金酸莓獎「肯定」年度最爛

二戰遭蘇聯軍殘殺修女遺骨出土 生前「挖眼、割舌、刀入」慘況曝

波蘭媳婦一身好手藝 遠嫁台南一手家鄉味蛋糕大受歡迎

相關新聞

「他們總是在一起」 老夫婦染疫 隔15分鐘牽手離世

佛羅里達州一對染上新冠肺炎的年老夫婦，於本月初在間隔15分鐘後相繼離世，兩人唯一的女兒表示，雖然同時失去雙親相當難過，但...

波蘭無法墮胎 女子轉求精神科協助

已知嬰兒出生即死亡卻無法墮胎！波蘭女子只能轉求精神科，盼以胎兒影響心理健康為由墮胎。去年底波蘭最高法院裁定「因胎兒缺陷而墮胎違憲」後，波蘭女性只能嘗試透過妊娠影響心理健康為由進行墮胎，但只有約10名女性成功，而政府官員及保守團體仍對此是否能作為墮胎理由抱持懷疑態度。

夏季長達6個月 氣候變遷改寫四季

氣候變遷將導致夏季長達6個月！根據科學報告指出，氣候變遷將改變四季時序，若不加緊行動抑制全球暖化，預測到2100年，北半球的夏季恐長達6個月，壓縮其他三個季節。一但季節時常發生變化，將會嚴重影響農業發展和人類健康。

訓練犬偵測費洛蒙 助袋獾人工復育

澳洲研究機構引入犬隻，協助復育瀕臨絕種的袋獾。研究團隊表示，運用狗的靈敏嗅覺，可以探測人工圈養復育的雌性袋獾何時出現發情的費洛蒙，讓團隊能夠協助雌性和雄性交配，以順利傳宗接代。研究團隊表示，計畫初步執行結果樂觀，未來有望協助其他瀕危物種的復育計畫。

移民暴增 美關閉邊界 呼籲無證客不要來 但不遣返無證童

在美墨邊界無證移民湧入問題越演越烈，形成拜登就任的第一個政治危機之際，拜登總統21日表示，他打算在「某個時間點」到邊界視...

遊客壓垮防疫？邁阿密海灘市宵禁 警方辣椒水趕人

邁阿密海灘(Miami Beach)市天氣一暖和，就是遊人如織，但有鑒於遊人太多，又多不戴口罩， 擔心疫情再起，市長蓋爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。