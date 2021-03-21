今年最大小行星將與地球擦身而過 下次來訪2052年

今年掠過地球體積最大的小行星今天將最接近地球，給了天文學家難得的機會，得以一窺太陽系形成之初的太空岩石。這顆小行星下次最接近地球的時間點將在2052年。

法新社報導，以天文術語來說，這算是地球與被稱為2001 FO32的小行星的近距離接觸，不過美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，這顆小行星「現在和未來幾個世紀」與地球都不會有碰撞的風險。

根據NASA說法，2001 FO32與地球最近距離將為200萬公里，這樣的距離約莫是地球與月亮間距離的5.25倍，不過仍舊接近到足以讓2001 FO32被歸類為「潛在危險小行星」。

NASA近地天體研究中心（Near Earth Object Studies）負責人卓達斯（Paul Chodas）說：「我們非常精確地掌握2001 FO32繞行太陽的軌跡。」

NASA表示，2001 FO32將以時速約12萬4000公里掠過地球，比大多數掠過地球的小行星還要快。

這顆小行星估計直徑約900公尺，於20年前被發現。天文學家希望能更瞭解這顆小行星的大小，並透過研究其表面反射的光來推估這顆星體的成份。

根據法國最大天文研究中心巴黎天文台（Paris Observatory）說法，2001 FO32最接近地球的時間點將落在格林威治標準時間21日16時（台灣時間22日凌晨0時）。

NASA表示，2001 FO32下次最接近地球的時間點為2052年。