韓國女童餓死案／百男驗DNA找生父 「外婆」曾想棄屍「一個聲音」放棄

韓國龜尾市一宗3歲女童餓死案轟動當地社會，案情錯綜複雜，警方3月初透過DNA測試揭發48歲石姓「外婆」（簡稱石女）才是女童生母後，驚爆案中有案，至今仍在調查誰是生父，據韓媒報道，警方安排約100名男子接受DNA測試。

韓國警方又在3月18日最新表示，原來「外婆」2月9日發現女童屍體後，沒有第一時間報警，她曾致電金姓大女兒（簡稱金女）稱「會收拾乾淨」，然後曾經想棄屍，但在「搬運屍身時聽到風聲」後害怕得放棄，警方在第二天才接到報案。

離奇案中案

這宗案件始於警方在2月10日接到報案，在龜尾市一間公寓內找到3歲女童遺體，當時屍身已風乾成木乃伊狀，警方隨後拘捕22歲的「母親」金女，她在約半年前再婚後就獨自搬走，不負責任地把女童遺棄在家。

更離奇的是，警方之後才透過DNA測試驚訝發現，原來「外婆」石女才是女童生母，金女其實是女童胞姊，石女與金女兩人都在3年前差不多時間誕下女嬰，警方懷疑石女之後把兩名女嬰調換，另一名女嬰如今下落不明。

「外婆」否認是生母

根據韓國媒體3月17日報道，「外婆」石女極力否認自己是死亡女童的生母，她主張是DNA測試出錯，22歲金女才是生母，但韓國法醫部門則表示，已曾4度進行DNA檢測確認，形容準確率超過99.9999%。「母親」金女則否認自己知情，主張一直以為3歲女童是自己女兒。

3歲女童被遺棄餓死，DNA檢測驚揭外婆是「生母」。（01美術製圖）

警安排約100男子檢測

警方相信找出女兒生父可能是尋找真相的關鍵，但之前檢測過「外婆」石女的丈夫、與她親近的2名男子、「母親」金女的前夫與現任丈夫的DNA，都不是死亡女童的生父，如今警方擴大搜索範圍，透過「外婆」石女的手機尋找曾與她聯絡的人，然後安排多名男子接受DNA檢測，但目前仍未找到生父。

《朝鮮日報》指，警方安排接受測試的男子多達約100人，有快遞司機也遭要求檢測，對此感到不悅，他認為「只是她聯繫過的快遞，也不太記得了，卻讓我接受檢查，真是荒唐。」

「外婆」曾想棄屍

警方又發現，「外婆」石女2月9日進入「母親」金女寓所，得知3歲女童死亡後，她沒有即時報警，她曾經致電金女告知事件，並稱「會收拾乾淨」。金女表示同意後，「外婆」石女便把女童屍身放進箱內準備棄屍，但據她之後向警方表示，她「搬運屍身時聽到風聲」，害怕得放棄念頭，於是把女童遺體放回寓所內。

石女之後把事件再告知丈夫，丈夫在2月10日報警。

圖為3月12日，因涉嫌遺棄女童的金女已被捕（中）。（韓國廣播公司片段截圖）

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文章授權轉載自《香港01》