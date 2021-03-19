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去年淡出螢光幕 前寶塚女星星蘭瞳傳嫁TOYOTA二代接班人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女演員星蘭瞳（左）傳出將與TOYOTA社長長男豐田大輔（右）結婚的消息。圖擷取自nanjpost
日本女演員星蘭瞳（左）傳出將與TOYOTA社長長男豐田大輔（右）結婚的消息。圖擷取自nanjpost

又有女星嫁入豪門的新聞！日本企業豐田汽車（TOYOTA）社長的長男近日承認自己已經訂有婚約，對象是前寶塚、日劇女星星蘭瞳。

根據日本媒體「文春online」報導，TOYOTA社長的長男，今年32歲的豐田大輔近日傳出即將結婚的消息，對象是藝名「星蘭瞳」（星蘭ひとみ，本名吉原真由）的26歲前寶塚成員。知情人士指出，兩人在去年的音樂會上認識，相談甚歡，旋即展開交往。如今也順利走向婚姻之路。

報導指出，豐田大輔目前是TOYOTA的關係企業「Woven Alpha」社長，負責自動駕駛的相關技術開發，被認為是社長豐田章男的強力候補人選。對於外界的關心，豐田大輔表示「感謝大家的關照，我會一邊顧好家庭，一邊持續在工作上尋求精進，今後也請大家多多指教。」

星蘭瞳則是在2015年加入寶塚歌劇團，並且迅速走紅。即使在有著許多高顏值女性的寶塚，星蘭瞳也靠著深邃的五官，被粉絲稱做「寶塚的『奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）』」。後來更是跨足至電視劇，成為大眾知名的女演員。

演出日本晨間劇場「伯爵的女兒（伯爵の娘）」的星蘭瞳。圖擷取自IG
演出日本晨間劇場「伯爵的女兒（伯爵の娘）」的星蘭瞳。圖擷取自IG

星蘭瞳在2019年出演日劇「錢的盡頭是愛情的開始」，並飾演主角的前女友「聖德瑪麗亞」，與飾演男主角猿渡慶太的三浦春馬對戲。不過就在演藝未來備受看好的時候，去年11月卻傳出退出寶塚歌劇團，演藝活動也逐步停止的傳聞。直到最近結婚消息曝光，才曉得已經決定閃嫁豪門。

在日劇「錢的盡頭是愛情的開始」飾演「聖德瑪麗亞」一角的星蘭瞳。圖擷取自twitter
在日劇「錢的盡頭是愛情的開始」飾演「聖德瑪麗亞」一角的星蘭瞳。圖擷取自twitter

豐田 TOYOTA

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