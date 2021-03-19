一個小動作讓結帳不再問「加購塑膠袋嗎？」 網直呼：其他店也跟進！

自從塑膠袋開始收費之後，去超市等店家買東西，結帳時經常都會聽到店員詢問「請問要加購塑膠袋嗎」，總的來說也是多一道手續。不過日本就有店家，想出了一個妙招，讓客人和店員之間一看，就明白需不需要額外提供塑膠袋。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「Hiro⭐Toga」分享，表示他在近日看到一個店家，門口擺著兩種不同顏色的購物籃，並且設有告示牌，表示如果需要額外購入塑膠袋的客人，就選用橘色的籃子。反之若是不用再買塑膠袋的客人，則使用白色的籃子。

Hiro表示，這樣簡單的方式，就能避免結帳時還需再次詢問，節省掉可能的麻煩，增進店內的流通效率。而且成本上來講，還幾乎本來就是店家有準備的東西。希望這能成為良好範例，希望其他如便利商店等地方也能跟進。

網友們見狀，也紛紛表示「我就在便利商店打工，有這個絕對幫大忙」、「超市也應該引進」、「這樣店員就不用一個一個確認了」、「根本還是一堆人不知道塑膠袋要收錢」、「比起成本考量，可能店家空間才是問題」、「不過萬一是中途才想起來應該要購物袋…那就把整個籃子放進要購物袋的籃子裡吧」。