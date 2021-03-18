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泰國「菜瓜布蛋糕」超逼真 讓你配洗碗精+泡沫吃下肚？

香港01 / 撰文／夏洛特
泰國一款「菜瓜布蛋糕」引發關注。 圖擷自paigingun Instagram
泰國一款「菜瓜布蛋糕」引發關注。 圖擷自paigingun Instagram

菜瓜布都可以吃？泰國「In to Wood BKK」推出一款像超逼真的「菜瓜布蛋糕」，讓人一時難分真假。據店方介紹，該蛋糕售125泰銖（約新台幣115元），另配紅色糖漿跟奶泡，乍看之下就像「洗碗精」和「化學泡沫」淋在菜瓜布上一樣。不少網友看到後都笑說「吃不下去！」，但也有人表示好奇它的味道如何。

糖漿看起來也像洗碗精。 圖擷自paigingun ig
糖漿看起來也像洗碗精。 圖擷自paigingun ig

就算切開，也難判斷是不是蛋糕。 圖擷自paigingun ig
就算切開，也難判斷是不是蛋糕。 圖擷自paigingun ig

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文章授權轉載自《香港01》

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