泰國「菜瓜布蛋糕」超逼真 讓你配洗碗精+泡沫吃下肚？

「我這樣的體型很幸福啊！」日本東京奧運在先前的森喜朗厭女失言風波之後，17日又爆出負責開閉幕式設計的日本知名創意總監——佐佐木宏——曾經提案了一個拿肥胖女性體型當玩笑的構想，讓也是從日本走紅到國際的明星渡邊直美扮成豬，把「OLYMPIC」變成「OLYMPIG」。報導刊出後隨即引爆輿論怒火，痛斥佐佐木的「豬女開幕」爛到極點；儘管本人立刻公開道歉並表明辭去職位，仍未止息這場又一次的東奧性別風波。渡邊直美本人在今天態度正面回應「對自己的肥胖體型感到很幸福」；但過去評價極為優異的廣告鬼才佐佐木宏，監製作品如「Softbank白戶家」系列、「TOYOTA真人版哆啦A夢」系列，是連台灣都極受歡迎的熱門廣告，怎麼會發生這起令人驚訝的「失敗創意」？

2021-03-18 18:32