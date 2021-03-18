小六男愛的告白被拒！電視台竟「全國放送」 網驚：公開處刑

學生時代青澀的戀愛故事，是許多人一輩子珍藏的回憶，但日本這名小學生恐怕一生都不願再想起這段過往。日前，日本電視台隨學生一同進入遊樂園，跟拍畢業旅行的場景，沒想到卻意外捕捉「酸甜畫面」，只見男學生鼓足了勇氣向心儀的對象告白，但女學生卻果斷拒絕，且這段尷尬的畫面還被全國播放，讓網友直呼「根本是公開處刑」！

新冠肺炎疫情延燒日本，學校為了防疫考量，紛紛取消校外教學、畢業旅行…等活動，對此神奈川縣川崎市也推出應對方法，市政府包下了位在東京都的「讀賣樂園」，讓川崎市的小學生們進行畢業旅行，獨特的包場手法也引起媒體關心，日本電視台也跟著一同入場，一路跟拍畢業生們的青春回憶。

玩樂之餘也少不了戀愛場景，就讀小學六年級的清代遙馬受到朋友的鼓吹，終於決心鼓起勇氣，向自己暗戀了六年的女同學告白。充滿粉紅色泡泡的氛圍立馬被電視台捕捉，只見遙馬緊張的表明了自己多年來的感情，隨後立刻彎下腰來，期盼女孩可以握住自己的雙手，不料女學生面色尷尬，甚至轉頭看了一眼攝影機，最後仍是以一句「對不起」婉拒了遙馬的心意。

遙馬被拒絕後表情相當僵硬，一旁的朋友趕緊上前安慰他，但遙馬顯然無法這麼快就得到釋懷，失戀的傷痛深深地衝擊了他年幼的心靈，接下來無論坐上哪個遊樂設施，遙馬總以此生再無悲喜的表情搭乘，沒辦法切身的體驗遊樂園的刺激與痛快感，模樣相當可憐。

更慘的是，這段無果的戀愛被電視台全程記錄，甚至在全國新聞時段播出，網友們看到後也紛紛哀嚎，「這簡直就是公開處刑」、「這會成為黑歷史啊…，男學生跟女學生都太可憐了」、「電視台是不是有一定程度的惡意啊？」，也有人讚賞遙馬的勇氣，「真的是鼓足了勇氣啊」、「能夠主動說出自己的心意，這個男學生很帥氣啊」。