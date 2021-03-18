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肯亞法院禁女性割禮 盼根除傳統陋習

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
肯亞最高法院裁定女性接受割禮是違法行為。（Photo from網路截圖）
肯亞最高法院裁定女性接受割禮是違法行為。（Photo from網路截圖）

肯亞法院裁定禁止女性進行割禮，望根除陋習。根據外媒報導，肯亞最高法院於18日宣布，禁止女性施行割禮，即使是成年女性自願接受手術也不行。法官表示，割禮對健康沒有好處，且會造成分娩問題，甚至會感染愛滋病。據統計，全世界目前還有2億多名女性接受割禮，多分佈在非洲和中東地區。

半島電視台報導，肯亞最高法院於18日裁決，除了禁止強迫女性接受割禮，即使成年女性自願接受手術也不行。法院認為，成年女性接受割禮是受到大環境的壓力，且對割禮的後遺症沒有充分了解。大法官Lydia Achode表示：「我們不能任由人們選擇有害的作法，因此限制此一權力。」

儘管有反對聲音認為，不應該剝奪進行割禮的權利，但法院認為，和男性割禮不同，割禮對女性百害無益處，不只會影響正常分娩功能，還有可能因為施作器具不乾淨導致感染愛滋病。

路透社報導，跟據聯合國數據，目前學世界還有2億多名女性（包括未成年女童和成年女性）接受割禮，大部分是在非洲和中東某些地區。以肯亞為例，目前仍有五分之一年齡介於15歲到49歲的婦女和女童接受割禮。

總統肯雅塔曾承諾在2022年以前要全面根除女性割禮，但當地女權團體表示，由於國家局勢不穩加上犯罪率高居不下，許多偏遠部落地區根本管不到，自然難以達成目標。

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