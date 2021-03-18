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「日本最優雅的松屋」落腳京都 品嚐特別款牛丼同時賞日式庭院

聯合新聞網 / 綜合報導
松屋在京都的最新分店，採用日本傳統庭院設計，獲讚為「日本最優雅的松屋」。圖擷取自まいどなニュース
松屋在京都的最新分店，採用日本傳統庭院設計，獲讚為「日本最優雅的松屋」。圖擷取自まいどなニュース

日本連鎖牛丼品牌「松屋」遠近馳名，在日本到處都能看得到這家店的身影。最近松屋在日本京都開設的新店，更是配合京都優雅的環境，設計出具有日式古典的店鋪，引起不少關注。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，松屋新分店「松屋Hotel Unizo京都烏丸御池店」在去年12月17日開幕，店內有54個餐桌座位與18個吧台座位，在松屋各分店中也算是比較大規模的店鋪。而這家松屋更吸引人的，則是其的裝潢設計。

報導指出，這家松屋在店內一角，設計了約半個網球場大小的日式庭院，裡頭的庭石、白砂和石燈籠等等，讓客人可以一邊享用美味的牛丼，一邊品味日式古典的優雅氣氛。店家還販售使用高級牛肉製成，在關西只有三家分店有的「プレミヤ牛めし」。因此在開幕之後吸引到不少網友朝聖，更有人稱這是「日本最優雅的松屋」。

客人可以一邊用餐，一邊觀賞日式庭院風景。圖擷取自まいどなニュース
客人可以一邊用餐，一邊觀賞日式庭院風景。圖擷取自まいどなニュース

網友們也表示「居然有京都庭院風的松屋？超想去啊」「很多國外觀光客喜歡來日本吃拉麵和牛丼，可以看一邊看日式庭院一邊吃飯一定很不錯」、「我喜歡這個外觀」、「價格不知道是不是一樣的」、「松屋牛丼會附味噌湯所以實質上比其他家便宜」、「不過看了Youtuber介紹，感覺還是松屋的牛丼」、「有點不想看京都庭園配松屋，更想吃些當地的料理」。

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