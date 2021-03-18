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升大學先簽切結書！日本父母列6條件逼「畢業還120萬」網嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一學生為升大學，被父母要求簽切結書。 圖／pakutaso
日本一學生為升大學，被父母要求簽切結書。 圖／pakutaso

從小到大，不少人都會與父母做下各種約定，但認真到列點簽訂切結書的應該沒有幾位。近日一位日本即將升大學的學生在推特上貼出一張「切結書」，羅列出從大學就學、畢業到就業的各項約定，讓網友看了頗為傻眼，覺得若是自己被逼簽這些條約「非常不舒服」。

近日一位日本網友在推特分享的照片引發熱議。他在即將升大學之際，收到來自父母的「升學切結書」，內容包含六點：

一、4年內從大學畢業。

二、大學4年間的生活費全部自理。

三、畢業後就要進入職場工作。

四、大學畢業後10年內，每個月要還父母3萬日圓（約台幣7800元），年終獎金則是一次5萬日圓（約台幣13000元，依日本慣例為每年2次）。

五、一旦延畢，需自行負擔學費。

六、生活上不可有麻煩他人（違法）的行為。

推文發出後有網友認為「太過強硬」、「很殘忍」，相當於與父母「貸款460萬日圓（約台幣120萬元）上大學」，甚至有人直接表示根本無法確定自己畢業後的工作有能力每月還款3萬日元。有人將條文發至台灣PTT問「大家會簽下去嗎」，則引發兩極看法。

一方認為要求生硬且嚴苛，這樣的條約不該出現在親子之間，「這份切結書沒有不合理，但很傷感情，小孩應該會很不爽」、「這種父母是毒親吧…供養費根本把兒女當搖錢樹」、「十年還完恩斷義絕」、「這種父母不是父母，根本就是利用小孩吧」、「只有單方面的要求」、「這樣不如學貸咧，傻嗎」。

但另一方則認為條約內容合理，且日本大學學費本就不便宜，父母不希望小孩畢業就啃老而已。「其實蠻合理的……感覺就是激勵他／她努力向上」、「以日本來講其實不貴吧，你頂多只能說父母算得比較精、比較無情，但真的沒有到不合理」、「這是怕他畢業後不去工作當啃老族嗎」、「本啃老族太多的預防手段吧」、「讀大學的交換條件吧。日本大學讀書風氣跟台灣好像滿相似的，能混張文憑就好，可能怕小孩大學上一上變廢物」。

網友也提到台灣現況，「還好耶…滿多人都這樣自己扛，連簽約都不用簽，家窮是事實」、「我大學學貸 生活費打工來的，週遭同學幾乎都是這樣」、「完全看不出來有什麼問題啊，才10年，當還學貸就好。看來一堆鄉民很幸福，沒有大學學貸、生活費打工的經歷，然後出社會後還要每個月拿錢回家幫忙分攤家裡開銷哩」。

由於推文獲得相當高的關注，原PO也再次就圖片內容說明情況，他表示這張的切結書是母親製作的，雖然對內容沒有多大不滿，但他認為這種切結書應該出現在沒有血緣關係的人之間，因此當下受到很大的衝擊。另外他也苦笑表示，父親看到內容也說「一個月還3萬太難了」。

日本父母拿出「升大學切結書」，列6項內容要小孩簽名。 圖／翻攝自twitter@yukayuka_nao
日本父母拿出「升大學切結書」，列6項內容要小孩簽名。 圖／翻攝自twitter@yukayuka_nao

日本 學貸 啃老 升學

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