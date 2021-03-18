如何調查養小孩的方法？小五生寫出意外答案 網傻眼：人體鍊成嗎

如何養育孩子，說是一門學問也不為過。如何做到最好，肯定傷透不少新手爸媽的腦筋，到處想辦法打聽自然是少不了的。最近日本就有位考生，回答了一種調查育兒方式的辦法，結果反引來網友的吐槽。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「ediok」最近分享一張考卷照片，上頭的題目問了「如何調查養育胎兒的方法，請按照範例，舉出與範例不同的兩種方式」。結果這張考卷的其中一個回答，居然是「實驗看看」，因此也被ediok吐槽「這種事不能實驗啦」。

Ediok表示，這是一張小學五年級的理科考卷。寫出這個回答的是一位女學生，她說當時沒想太多，直接就把腦中浮現的答案順手填下去。雖然理科的確需要實驗精神，但這問題還涉及到生命倫理，所以Ediok也趁機教導孩童們，比起實驗，更有需要深思的問題。

網友們看到這個回答，紛紛表示「感覺會是很漫長的實驗呢」、「這時代比起問父母都改成先上網查了」、「不過我也只能想到查書查網路這些」、「應該要查書或問有經驗的人吧」、「水35L、碳20kg、氨4L、石灰1.5kg、磷800g、鹽250g、硝石100g、硫磺80g、氟7.5g、鐵5g、矽3g、其他少量的15種元素，就可以進行人體鍊成了喔」。