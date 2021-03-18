不能出國玩改來開飛機！日航空「模擬駕駛艙」飛一次2.5萬 報名大爆滿　

成為飛行員，遨翔在天空之中，或許是不少人的兒時夢想之一。然而要當上飛機駕駛，可不是一件容易的事。最近日本就有航空業者，讓客人實際操作飛行員的訓練模擬裝置，體驗如何當一位飛機駕駛。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，受到新冠肺炎疫情影響，日本北九州的「星悅航空」正面臨飛機班次減少7成，虧損高達103億日圓（約相當於新台幣26億）的困境。為了開闢收入來源，業者在近日開放「飛行員體驗」的活動，讓客人可以實際操作飛行員的模擬駕駛艙。

業者使用的A320機種模擬駕駛艙。圖擷取自 youtube

進入駕駛艙前，業者會先提供全套的機長服。雖然駕駛艙內有著琳瑯滿目的按鍵、儀器，但在正職飛機駕駛的指導也不必擔心。只要照著指示行動，模擬中的畫面便會顯示出飛機在跑道上滑行後，開始起飛、空中飛行、再著陸的完整過程，一趟約需60分鐘。

雖然能一圓飛行之夢，不過代價可不便宜，一趟體驗行程就要價10萬日幣（約相當於新台幣2萬5878元）。儘管如此，開放報名之後，應徵人數仍超過原先名額的30倍之多，其中包括想實現夢想的高齡人士，以及未來打算挑戰飛行員的中學生。

日本網友們也表示「對愛好者而言玩這個會樂瘋吧」、「體驗過後，說不定哪天出意外就當英雄了」、「10萬（日幣）能玩到這些內容真的豪華，理解為什麼那麼多人報名」、「感覺好有趣喔，想知道撞到是什麼感覺」、「知道這台模擬器有多貴就曉得這機會有多難得」、「好像要數千萬日圓吧」、「就算是模擬器10萬也算便宜了」。