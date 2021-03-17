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非洲沙漠尋獲火山岩隕石 一探太陽系早期奧秘

中央社 / 巴黎16日綜合外電報導

科學人員相信，他們已找到一顆在太陽系誕生之初100萬年間生成的隕石，是目前已知最古老、由火山岩構成的隕石。

這顆名為Erg Chech 002的隕石，早在大約46.5億年前就存在，已成為行星構成要素的特殊見證。一般認為，太陽系約誕生於46億年前。

2020年5月，搜尋隕石的專家在非洲阿爾及利亞撒哈拉沙漠裡發現這顆隕石。法國布勒斯特大學（BrestUniversity）地球化學學者巴哈（Jean-Alix Barrat）說，這顆隕石「至少有100年時間」都無人碰觸。

這項研究近期刊登在美國「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）上，巴哈與團隊在報告中描述了發現經過和這顆隕石的若干罕見特點。

報告提到，隕石有43個碎塊列入正式紀錄，但還埋在地下或不知去向的碎塊「可能約有100個」。巴哈告訴法新社，最大的一些碎塊「有拳頭那麼大」。

Erg Chech 002隕石外觀是淺綠色，內部呈淺褐色，乍看或許不起眼，但其實極為罕見。

地球上迄今發現並記錄約6萬5000顆隕石，其中僅有4000顆左右含有所謂的「分化物質」，意即這類隕石來自體積夠大、出現過地殼活動的天體。

在這4000顆隕石中，有95%來自兩顆小行星，但ErgChech 002隕石屬於另外那5%。

巴哈說：「6萬5000顆隕石中，僅有這一顆是如此。這種岩石在太陽系誕生之初相當普遍。」

Erg Chech 002如此珍稀，有兩個可能原因。

一是，產生隕石的原行星（protoplanet）充當原料，「成長為地球等類地行星」；二是，其他原行星在太陽系形成時的天體碰撞之間，逐漸化為烏有。關於後者，一個相對近期的例子就是因無數小行星撞擊而坑坑疤疤的月球。

研究指出：「沒有任何小行星與Erg Chech 002有相同的光譜特徵，這顯示，幾乎所有這些原行星都消失了，若非繼續成長為較大天體或行星，就是根本灰飛煙滅了。」

共同撰寫報告的巴黎地球物理研究所（ParisGlobe Institute of Physics）學者休希頓（MarchChaussidon）和法國洛林大學（University ofLorraine）國家科學研究中心（CNRS）研究員威爾諾夫（Johan Villeneuve）表示，Erg Chech 002隕石的「母星」直徑可能達100公里，於太陽系誕生最初的100萬年間形成。

這顆隕石由火山岩構成，意味著它曾是原行星地殼的一部分，而不是核心。研究員進一步調查組成元素後發現，Erg Chech 002約生成於46.5億年前，約2600萬年前從原行星剝離，然後不斷漂浮太空，直到撞上地球。

隕石 太陽系 法國

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