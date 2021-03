非洲沙漠尋獲火山岩隕石 一探太陽系早期奧秘

科學人員相信,他們已找到一顆在太陽系誕生之初100萬年間生成的隕石,是目前已知最古老、由火山岩構成的隕石。

這顆名為Erg Chech 002的隕石,早在大約46.5億年前就存在,已成為行星構成要素的特殊見證。一般認為,太陽系約誕生於46億年前。

2020年5月,搜尋隕石的專家在非洲阿爾及利亞撒哈拉沙漠裡發現這顆隕石。法國布勒斯特大學(BrestUniversity)地球化學學者巴哈(Jean-Alix Barrat)說,這顆隕石「至少有100年時間」都無人碰觸。

這項研究近期刊登在美國「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)上,巴哈與團隊在報告中描述了發現經過和這顆隕石的若干罕見特點。

報告提到,隕石有43個碎塊列入正式紀錄,但還埋在地下或不知去向的碎塊「可能約有100個」。巴哈告訴法新社,最大的一些碎塊「有拳頭那麼大」。

Erg Chech 002隕石外觀是淺綠色,內部呈淺褐色,乍看或許不起眼,但其實極為罕見。

地球上迄今發現並記錄約6萬5000顆隕石,其中僅有4000顆左右含有所謂的「分化物質」,意即這類隕石來自體積夠大、出現過地殼活動的天體。

在這4000顆隕石中,有95%來自兩顆小行星,但ErgChech 002隕石屬於另外那5%。

巴哈說:「6萬5000顆隕石中,僅有這一顆是如此。這種岩石在太陽系誕生之初相當普遍。」

Erg Chech 002如此珍稀,有兩個可能原因。

一是,產生隕石的原行星(protoplanet)充當原料,「成長為地球等類地行星」;二是,其他原行星在太陽系形成時的天體碰撞之間,逐漸化為烏有。關於後者,一個相對近期的例子就是因無數小行星撞擊而坑坑疤疤的月球。

研究指出:「沒有任何小行星與Erg Chech 002有相同的光譜特徵,這顯示,幾乎所有這些原行星都消失了,若非繼續成長為較大天體或行星,就是根本灰飛煙滅了。」

共同撰寫報告的巴黎地球物理研究所(ParisGlobe Institute of Physics)學者休希頓(MarchChaussidon)和法國洛林大學(University ofLorraine)國家科學研究中心(CNRS)研究員威爾諾夫(Johan Villeneuve)表示,Erg Chech 002隕石的「母星」直徑可能達100公里,於太陽系誕生最初的100萬年間形成。

這顆隕石由火山岩構成,意味著它曾是原行星地殼的一部分,而不是核心。研究員進一步調查組成元素後發現,Erg Chech 002約生成於46.5億年前,約2600萬年前從原行星剝離,然後不斷漂浮太空,直到撞上地球。