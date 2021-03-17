快訊

【太陽花揭祕／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

「她」曾是滿懷抱負的檢察官，為何最後選擇離職出走？

廚餘變成新燃料 助航空業減排1.65倍

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

廚餘變燃料，有望幫助防空業減少碳排。美國科學家日前研發出新的替代能源，可將廢棄食物轉換成飛機適用的燃油，同時還能減少甲烷的產生，預計可讓航空業所排放的溫室氣體減少1.65倍。科學家也預計在2023年，將開始在西南航空測試這種新燃料。

廚餘可變燃油

據《BBC》報導，目前美國航空公司每年使用近210億加侖航空燃油，2050年需求量還會倍增，加上目前開發電池驅動飛機仍遙不可及，因此，當前仍著重在開發更永續的替代方案來取代現有航空燃油。

美國可再生能源實驗室科學家所研發的替代燃料，可將廢棄食物、糞肥與廢水轉換成烴，透過干擾其過程，來產生揮發性脂肪酸而非甲烷，接著再利用觸媒轉化提升揮發性脂肪酸成為2種不同形式的煤油（paraffin），當2種形式材料結合時，其中7成可與一般航空燃料調配，該種燃油還能符合相關單位對於飛機燃油的嚴格品質標準。

這種新燃料具備潛力，可大幅影響污染排放，因為不僅可減少飛機使用的石化燃料製造的二氧化碳，而且還可避免廢棄食物在掩埋場產生甲烷。除此之外，新燃料還可減少34%的煤灰產生。

政府投資開發新能源

《獨立報》報導，科學家指出，這種利用廢棄食物的新做法預計可取代2成美國現有飛機燃油消耗。英國政府稍早也成立零飛機燃料理事會（Jet Zero Council）並祭出1,500萬英鎊獎金投資企業開發新燃料，將家用垃圾、廢棄木柴與多餘電力轉換成永續的航空燃料。

而在去年9月，英國克蘭菲爾德大學也研發出氫動力飛機，易捷航空則預計2030年會啟用全電動的飛機。

本次研究結果刊登在《美國國家科學院院刊》。

【更多精采內容，詳見

廚餘 再生能源 美國航空

延伸閱讀

佛州小型飛機失事撞上休旅車 釀3死1傷

不滿被笑矮子當街潑糞辣台妹 潑屎哥被檢方起訴

2歲童機上遺失巴斯光年「成功返家」 媽看照片和信秒落淚

享受種菜農家樂 苗市廚餘示範農場報名抽籤

相關新聞

水一直都在 研究：火星「消失」的水藏在地殼下

數十億年前的火星充滿著湖泊和海洋，但曾經汪洋的她後來變成荒涼一片的岩石星球；原來的水哪兒去了，始終是個難解之謎

影／給全球藝術家帶來靈感的12歲少年畫家

12歲的諾亞負責畫出背景，其他藝術家在上面添加他們的設計。諾亞的父親在防疫封鎖期發起名為 "背景鮑勃 "（Background Bob）的合作項目大受歡迎，甚至讓他們應接不暇。

以國考古挖到寶 死海萬年洞穴出土

以色列考古團隊於死海發現萬年文物洞穴。根據外媒報導，以色列考古團隊近期在死海發現罕見的古文物洞穴，裡面的古董包括6000年多歷史的木乃伊、萬年歷史的編織藍，以及多個聖經書卷碎片...

納粹首長「偷情後宮」將大變身 主事者：希特勒會很痛恨這個計畫

德國納粹宣傳部部長戈培爾1936年生日時獲贈一棟豪宅，被他當做偷情的「後宮」。豪宅後來一度荒廢，日前計畫改造成藝術家社區，並設有素食餐廳、超市和健康中心。

英國「仿白宮」新聞室巨資打造 遭批沒特色：浪費納稅錢

英國唐寧街10號首相府斥資鉅款、模仿美國「白宮風」所打造的新聞發布室近日終於曝光，不過因其裝潢過於單調簡陋，遭工黨抨擊根...

新德里蟬聯最空汙首都 主管機構卻關門

瑞士的報告指出，印度新德里第3年蟬聯全球空汙最嚴重首都；全球前30個空汙最嚴重城市中，印度占了22個。但印度處理國家首都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。