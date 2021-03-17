廚餘變成新燃料 助航空業減排1.65倍

廚餘變燃料，有望幫助防空業減少碳排。美國科學家日前研發出新的替代能源，可將廢棄食物轉換成飛機適用的燃油，同時還能減少甲烷的產生，預計可讓航空業所排放的溫室氣體減少1.65倍。科學家也預計在2023年，將開始在西南航空測試這種新燃料。

廚餘可變燃油

據《BBC》報導，目前美國航空公司每年使用近210億加侖航空燃油，2050年需求量還會倍增，加上目前開發電池驅動飛機仍遙不可及，因此，當前仍著重在開發更永續的替代方案來取代現有航空燃油。

美國可再生能源實驗室科學家所研發的替代燃料，可將廢棄食物、糞肥與廢水轉換成烴，透過干擾其過程，來產生揮發性脂肪酸而非甲烷，接著再利用觸媒轉化提升揮發性脂肪酸成為2種不同形式的煤油（paraffin），當2種形式材料結合時，其中7成可與一般航空燃料調配，該種燃油還能符合相關單位對於飛機燃油的嚴格品質標準。

這種新燃料具備潛力，可大幅影響污染排放，因為不僅可減少飛機使用的石化燃料製造的二氧化碳，而且還可避免廢棄食物在掩埋場產生甲烷。除此之外，新燃料還可減少34%的煤灰產生。

政府投資開發新能源

《獨立報》報導，科學家指出，這種利用廢棄食物的新做法預計可取代2成美國現有飛機燃油消耗。英國政府稍早也成立零飛機燃料理事會（Jet Zero Council）並祭出1,500萬英鎊獎金投資企業開發新燃料，將家用垃圾、廢棄木柴與多餘電力轉換成永續的航空燃料。

而在去年9月，英國克蘭菲爾德大學也研發出氫動力飛機，易捷航空則預計2030年會啟用全電動的飛機。

本次研究結果刊登在《美國國家科學院院刊》。

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