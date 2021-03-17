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以國考古挖到寶 死海萬年洞穴出土

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

以色列考古團隊於死海發現萬年文物洞穴。根據外媒報導，以色列考古團隊近期在死海發現罕見的古文物洞穴，裡面的古董包括6000年多歷史的木乃伊、萬年歷史的編織藍，以及多個聖經書卷碎片，據估計，該洞穴可能已有1萬多年歷史，是目前死海周邊發現最古老的文物洞穴。

罕見萬年歷史文物

半島電視台報導，以色列古物管理局16日表示，近期考古團隊在死海附近的洞穴發現許多人工製品，包括寫有聖經文字的羊皮紙卷、生活器物以及木乃伊，完整程度堪稱60年來罕見。

專家表示，由於洞穴靠近沙漠，乾燥炎熱的空氣才能讓這些文物倖存。洞穴中的木乃伊研判是兒童的骨架，歷史可追溯到6000年前，還有許多破碎的羊皮紙，上面有希臘文抄寫的聖經經文，研判應有2000多年歷史，另外一只精美的籃子可追溯到1萬500年前，估計整個洞穴可能已有上萬年歷史。

值得一提的是，聖經碎片是屬於古代猶太文字集中，俗稱「死海古卷」，命名來自於1947年，由當地的貝都因人在耶路撒冷以東約20公里的昆蘭山洞中發現。此系列書卷為考古學家研究耶穌時代前後的猶太社會、宗教文化等提供十分有利的線索。

盜竊嚴重考古不易

USNews報導，以色列考古團隊數十年來不斷嘗試發覺死海附近的文物遺跡，足跡踏遍懸崖和石灰洞穴，甚至需要進行垂釣探索，或者使用無人機偵測。

此外，死海周圍的洞穴盜竊嚴重，多年來不斷有私人尋寶者在挖掘，因此要找到保存完整的文物並不容易，甚至研究團隊還要到黑市搜索流通的文物，才能完成研究。以色列古物管理局、死海古卷組的研究員奧倫．阿布勒曼表示，這次發現的書卷碎片，是從未發現的新內容，有助於更加了解2000多年前的猶太社會。

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