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疫期好空氣再見！ 中美歐污染回歸

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

新冠肺炎管制而下降的空汙指數，正逐漸回到疫情前的水準！由於疫情的封城令而明顯「變乾淨」的地球，現在甚至可能變得比疫情前更髒，歐洲太空總署指出，目前衛星數據顯示，中國重慶的二氧化氮濃度幾乎已達到疫情前的2倍之高，美國、歐洲也有回升跡象。

因封城而乾淨的地球

據《CNN》報導，IQAir的《2020年世界空氣質量報告》對全球部分城市2020的空氣品質進行調查，發現其中有65％的城市空氣品值明顯優於2019，且84％的受調查國家表示空品在過去一年有明顯改善。

該報告指出，從多國所回報的新冠肺炎與空氣品質關聯可見，透過採取緊急集體行動可以有效的改善當地的空氣品質，但隨著疫情緩和與企業的重啟，人類再度燃燒大量化石燃料，將導致地球的污染水平回升。

污染再度回歸

污染回歸的狀況已經實際發生，據《SciTechDaily》報導指出，從衛星影像可見大陸的空汙情況已經恢復到了新冠肺炎疫情前，其中因工業運輸及化石燃料產生的二氧化氮增加尤其顯著。

有數據指出，北京的二氧化氮濃度在2019年2月至2020年之間下降了約35％，卻在2021年2月恢復到相似的水平，而重慶的二氧化氮在2019年2月至2020年2月之間下降了約45％，而現在已經是新冠肺炎疫情前的近2倍。

專家指出，類似的情況也將在其他國家發生，歐洲歐洲太空總署哥白尼Sentinel-5P任務經理克勞斯・澤納指出，由於疫情相關限制放寬，接下來幾個月內，預計歐洲的二氧化氮濃度也會增加，美國也可能出現相同的趨勢。

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