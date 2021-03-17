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納粹首長「偷情後宮」將大變身 主事者：希特勒會很痛恨這個計畫

聯合新聞網 / 綜合報導
希特勒(圖左)跟「後宮」屋主(圖右)。圖／取自mirror
希特勒(圖左)跟「後宮」屋主(圖右)。圖／取自mirror

德國納粹宣傳部部長戈培爾（Joseph Goebbels）1936年生日時獲贈一棟豪宅，被他當做偷情的「後宮」。豪宅後來一度荒廢，日前計畫改造成藝術家社區，並設有素食餐廳、超市和健康中心。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，豪宅改建計畫還包括工作坊、劇院和博物館，以及提供「社會中的弱勢族群」如移民和殘疾人士居住。

該計畫發言人布托（Arnim Beutel）笑說戈培爾跟希特勒一定會痛恨這個計畫，新納粹分子應該也不想來訪。：「這會是個多元化社區，我們做了跟他們相反的事。」還說希望將社區變成融合文化、教育、健康的熱門景點。

報導指出改造費用將相當昂貴，光是主棟房子便有70間客房和一間私人電影院，計畫將在10年內逐步完成。

目前柏林政府每年約花費20萬英鎊維護該豪宅，改造後社區將可容納約250人，並為弱勢群體預留生活空間。

布托表示處理這個具有黑暗歷史的空間不容易，但期盼這裡有新用途：「會具有與歷史共存的象徵意義。」

網友Portia2020認為這棟豪宅看起來很像「監獄」，網友mart1e也說：「何不乾脆一把火燒掉呢？」

納粹首長偷情的「後宮」。圖／取自mirror
納粹首長偷情的「後宮」。圖／取自mirror

納粹 移民 藝術家 希特勒 德國 柏林

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