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全球最老產婦73歲生下雙胞胎 一年後喪夫成單親媽

聯合新聞網 / 綜合報導
全世界最老的產婦（圖左）73高齡時生下一對雙胞胎女兒。圖／取自YouTube
全世界最老的產婦（圖左）73高齡時生下一對雙胞胎女兒。圖／取自YouTube

全世界最老的產婦瑪蓋亞瑪（Yerramatti Mangayamma）在2019年73歲高齡時生下一對雙胞胎女兒，但產女1年後她84歲的丈夫因心臟病去世，留下她和2個僅1歲大的女兒。

來自印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）、現年75歲的瑪蓋亞瑪表示丈夫離世讓她極度痛心：「他和女兒們只有1年的相處時光，不過至少在他去世之前，嚐到了為人父的喜悅。」

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，瑪蓋亞瑪跟丈夫結婚初期竭盡所能得子。他們諮詢了各方專家，並嘗試了不同的藥物，但都沒有成效。而當瑪蓋亞瑪40歲進入更年期早期時，他們只得接受心碎的結局。瑪蓋亞瑪提到當時鄰居還在背後戲稱她是「沒生小孩的小姐」。

悲傷和失落的感覺一路伴隨著瑪蓋亞瑪。直到2018年夏天瑪蓋亞瑪72歲時，她聽說村裡有一名30多歲婦女接受進行了試管嬰兒療程後生下了一個嬰兒。

瑪蓋亞瑪說先前從沒聽過這個療程，但始終懷抱生小孩夢想的她決定「孤注一擲」。

醫生檢查瑪蓋亞瑪的健康狀況，確認一切正常後決定幫助她，讓瑪蓋亞瑪當場喜極而泣。最後瑪蓋亞瑪和丈夫支付了65,000印度盧比（約合新台幣25000元）進行療程。由於瑪蓋亞瑪已不生產卵子，因此使用了捐贈的卵子跟與丈夫的精子一起受精。接著瑪蓋亞瑪在2019年順利懷孕產子。

瑪蓋亞瑪表示育兒路最初走得艱辛：「醫生要我放棄親餵，說會讓身體承受太大壓力，所以餵女兒喝配方奶。當時我常徹夜沒睡，但冥想對我很有幫助。」

幫瑪蓋亞瑪進行療程的醫生聖那亞卡拉（Umashankar Sanakkayala）表示最初不知道瑪蓋亞瑪實際年齡：「我以為她只有50幾歲，在印度許多老一輩的人都沒有出生證。直到她懷孕8個月時，才發現她已經73歲了，我相當震驚。但是她很健康。」

聖那亞卡拉強調自己只幫助體檢正常的婦女進行療程，而瑪蓋亞瑪確實通過了。稱她的分娩是「神奇的時刻」。

瑪蓋亞瑪想到自己年事已高，委託一名家庭成員在她過世後照顧女兒。而現在瑪蓋亞瑪表示要全心照顧得來不易的孩子：「我之前因為沒有小孩，度過許多傷心欲絕的日子，現在終於成為母親。」

試管嬰兒 雙胞胎 印度 懷孕

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