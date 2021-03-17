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梅根姐驚爆2人終將離婚 「梅根謊說不停、哈利質疑婚姻關係」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國哈利王子和妻子梅根。 美聯社
英國哈利王子和妻子梅根。 美聯社

英國哈利王子與妻子梅根接受歐普拉電視專訪，內容大爆王室種族歧視、謊言連篇，弄僵與王室之間的關係，這段電視專訪獲得極高收視率，同時卻也惹怒許多王室支持者。不過，梅根同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）近日卻預言梅根與哈利王子終將以離婚收場，也呼籲他們向王室道歉。

據外媒《TMZ》報導，梅根同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）與梅根關係疏遠，也自稱與皇室並無任何接觸，但她認為「梅根與哈利王子遲早會步入協商離婚的局面」，除非梅根與哈利王子坦然地接受婚姻輔導，或為他們對皇室造成的嚴重傷害道歉。

薩曼莎暗示哈利王子早已質疑與梅根的這段婚姻，她也指責梅根不停地撒謊。她表示2人在專訪內的說法並非真實，並呼籲梅根向皇室成員及父親道歉。

這項消息引起眾人議論，不過《鏡報》報導卻也提及，梅根對於她的說法完全不在乎，就有消息人士向媒體透露，「梅根試著不讓這項說法困擾她，畢竟她們也已經好幾年沒有接觸了」。

英國 王室 哈利王子 梅根

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