2歲娃變「名女人」！媽媽巧手變上百造型 網酸：女兒不是娃娃

美國38歲媽媽韋克絲勒（Jenelle Wexler）從女兒麗柏蒂（Liberty）3周大時，就將她打扮成多位女性名人的模樣並拍照留念。從已逝的墨西哥畫家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）、黛安娜王妃，到瑞典「為氣候罷課」的青少年格蕾塔·童貝里（Frida Kahlo）都是韋克絲勒的靈感來源。但不少網友批評韋克絲勒根本就把麗柏蒂當成「娃娃」，讓小孩無法做自己。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，本業為髮型師的韋克絲勒透過2歲麗柏蒂的裝扮，向女性名人「致敬」，至今已創作147個名人造型。

韋克絲勒說麗柏蒂很喜歡粉紅色、紫色和任何會閃閃發光的東西。她也喜歡拍照和打扮。韋克絲勒希望透過麗柏蒂的仿名人扮相，讓大眾更認識她們的故事，也希望麗柏蒂以這些名人為楷模。

但網友kittykat認為韋克絲勒一定是「太閒了」才搞出這麼多名堂。網友Griff-Train也諷刺麗柏蒂根本是傳達韋克絲勒意念的工具：「這位媽媽去醫院當志工，可能比花時間裝扮女兒對社會更有意義。喔，不過可能這位媽媽比較在意曝光度，而不是想改變世界。」

但是網友tracy99217力挺韋克絲勒：「我對所有負評感到震驚。我理解韋克絲勒要表達的觀點，她拍的這些圖片使我微笑，讓我意識到女性的力量！」