母硬逼重考9年「只准念醫學院」她崩潰弒母分屍：終於打敗怪物

大部分的父母都希望孩子未來能一片光明、望子女成龍成鳳，日本有一名母親為了讓女兒考上醫學院，逼迫她重考9年，還強迫她一起洗澡，不允許她有任何自由時間，最後她終於忍無可忍，拿刀砍死自己母親並且分屍丟棄在河邊，「教育濫用」的悲劇後果上演。

根據日媒「47NEWS」報導，目前34歲的桐生希美是獨生女，父親從事夜間保全相關的工作，在她上小學的時候就搬到了員工宿舍，從那之後，希美就和母親住在一起，希美小時候因為看了漫畫怪醫黑傑克後，希望長大能成為一名外科醫生，但是她在國中與高中的成績很差，所以在高三要參加大學入學考試的那年，於是放棄當醫生這個想法。

儘管如此，希美的媽媽仍要求她考上國立大學醫學院，同年希美報考國立大學醫學院保健學系，但卻未合格，沒想到母親卻騙親戚說希美考上醫學院，要求希美配合演出。

希美曾經想過要擺脫母親的束縛，去外面找一份穩定工作，但因為當時她未成年，母親不同意，事後母親更是變本加厲，要求希美和她一起洗澡，以免有空閒時間，手機也被沒收，希美受不了這種生活，三度離家出走，但都被警察找了回來。

就這樣希美經歷了9年「監禁般的生活」，最後母親和她達成協議，以成為助產士為條件，讓她考滋賀醫科大學護理系，最後在2014年合格，但希美發現自己想成為一名「手術室護理師」，同時她也沒考過母親要求的助產士，母女衝突再度爆發。

2017年夏天時，希美取得醫大附設醫院的錄取通知，沒想到卻被母親拒絕，並逼迫她繼續重考助產士學校，甚至要她寫下保證書「就算沒有考上助產士，也絕對不會回去當護理師」。

希美最後筋疲力盡，開始有了殺了媽媽的念頭，在2018年的1月，她趁母親睡午覺的時候假借按摩的名義，拿出藏在房間的菜刀，朝著母親的脖子左側刺了下去，最後她將母親分屍，丟到住家附近的河川，事後她還在推特發文寫上「我打敗了怪物，我鬆了一口氣」。

警方發現屍體後，展開了調查，同年6月，希美被以屍體遺棄罪逮捕，但她卻堅決否認殺害母親，直到一審後，她才坦承殺了母親，當初一直否認謀殺時，是因為「怕父親知道女兒殺了母親」。