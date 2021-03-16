快訊

嘉明湖「二度沉淪」？商業化失控的替代路線戒茂斯

兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下體塗毒品讓情人口交變相服毒死 德醫被判監9年、賠償83萬

香港01 / 卓柏安／報導
42歲德國整容醫生安祖亞被指在下體塗毒品，使38歲的髮型師伊馮為他口交時吸入過量毒品而死。示意圖。圖片來源／ingimage
42歲德國整容醫生安祖亞被指在下體塗毒品，使38歲的髮型師伊馮為他口交時吸入過量毒品而死。示意圖。圖片來源／ingimage

德國整容醫生安祖亞（Andreas David Niederbichler）於3年前因為在自己下體塗上古柯鹼（Cocaine），之後讓已經是有夫之婦的情人為自己口交，最後令對方因為服毒過量而死亡。安祖亞事後因強姦及傷害他人致死罪成而被判監9年，近日他因為被死者家人民事索償而再次上庭，被判需要賠償約2.45萬歐羅（約新台幣83萬元）。

安祖亞現年45歲，他於2018年2月中在網上認識38歲的伊馮（Yvonne M），兩人很快就發生關係。惟在2人發生關係之前，伊馮並不知道安祖亞在下體塗上古柯鹼，令她為對方口交時變相服毒，更因服用劑量過多而出事，最終送院搶救後不治。

調查發現伊馮原來並非唯一受害人，在2015年9月至2018年2月間，有另外3位女性被安祖亞以類似手法性侵，包括將古柯鹼加到香檳杯、唇膏及牙膏。安祖亞在2019年已經因為強姦及傷害他人致死罪而被判監9年，完成刑期之後亦需要繼續接受預防性的拘留，現時正接受藥物治療。

由於安祖亞拒絕向伊馮家人支付賠償及喪禮費用，所以伊馮丈夫及兒子就到法庭提告，法庭最後同意伊馮家人的觀點，認為安祖亞有需要支付伊馮的7,337歐羅（約新台幣25萬元）喪禮費用，另外再向伊馮的丈夫及兒子分別支付8,581歐羅（約新台幣29萬元）賠償，合共24,499歐羅（約新台幣83萬元）。

安祖亞上月向德國媒體「Bild」表示，他在2015年至2018年期間與女性進行口交、肛交及陰道性交時都曾在下體塗上古柯鹼，「但她們事前都知道我有這樣做」，「我想來一點特別的而她們參與了」，他亦形容伊馮是「有經驗的古柯鹼用家」，知道自己服用了什麼。

安祖亞又提到自己之前聽從律師建議保持緘默是一個錯誤，令法官只聽到女方的指控，希望可以證明自己對伊馮沒有刑事責任上的罪責。不過由於安祖亞未能提出新的證據，上訴庭已經拒絕受理案件。

報道提到，另外3名女子與安祖亞發生性行為之後都感到頭暈，1人在約會後的同日內發生2宗交通意外，1人曾經暈倒及出現抽搐。

延伸閱讀：

兩男涉輪姦新婚少婦案　辯方指事主享受過程　難向夫解釋才稱被姦

中學學長迫師妹口交再強姦　期間問有沒有感覺　判囚4年半

文章授權轉載自《香港01》

毒品 性行為

延伸閱讀

她透過DNA苦尋親多年 生父竟是FBI懸賞百萬「十大通緝要犯」

不明火球在白色情人節劃破天際 網友驚「你的名字」真人版？

超高招！她驚覺前男友劈腿 逼問才知是靠「音樂軟體」偷吃

男友顧打電動忘記情人節！她氣炸用「11片衛生棉」封印電腦

相關新聞

海嘯遺骨的人間遺憾：日本「311靈異」為何特多

10年後的今天，許多受災地都已經浴火重生，有些根本就看不出發生過震災的痕跡了。我在福島從事建築業、當時帶著我們到避難所送物資的櫛田先生，也在震災一年後的2012年時表示當地的建築業因為重建需求，所以案件多到根本忙不完。天災帶走了親愛的親人朋友，但生活總是會繼續下去的。但是在東北各地，離開的親人朋友們開始以「心靈現象」——也就是靈異的方式出現——這些心靈現象多到有大學教授以社會學、民俗學的角度開始研究，甚至還被Netflix的《未解之謎》系列拍成了第二季的其中一集。

游牧人生：美國「下流老人」求生掙扎的最後逍遙遊

在北達科他州的德雷頓（Drayton, North Dakota），一名曾在舊金山開過計程車的67歲老翁正在甜菜田裡收割幹活。氣溫低於0度以下，他從日出做到日落時分，幫忙把從田裡採收的數噸甜菜從卡車裡倒出來。晚上他就睡在旅行車裡，自從他被Uber 擠出計程車產業，再也付不出房租之後，便一直睡在旅行車裡。

下體塗毒品讓情人口交變相服毒死 德醫被判監9年、賠償83萬

德國整容醫生安祖亞（Andreas David Niederbichler）於3年前因為在自己下體塗上古柯鹼（Cocaine），之後讓已經是有夫之婦的情人為自己口交，最後令對方因為服毒過量而死亡。安祖亞事後因強姦及傷害他人致死罪成而被判監9年，近日他因為被死者家人民事索償而再次上庭，被判需要賠償約2.45萬歐羅（約新台幣83萬元）。

女模花19萬動手術告別高額頭 網酸：看不出差別還留疤？

美國26歲模特兒布魯克絲天生有個8.5公分高的額頭，她在二月花了6,958美元（約合新台幣19萬元）進行手術，將額頭縮短3公分。

跳傘6千次「這次傘沒開」 男子選手高空墜地亡

澳洲伯斯（Perth）進日舉行一場跳傘比賽，不料卻傳出悲劇，一名男子疑似降落傘未張開，從高空直接墜地當場死亡。

沙國改革移工勞權 允許期滿換工作

海灣國家雇主不能再決定勞工的居住及工作了。為了避免勞工受虐，沙國著手改善勞工政策，讓外國勞工可以在期滿後自由換工作，不必徵得雇主同意，將有望帶動其他國家加入改革。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。