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沙國改革移工勞權 允許期滿換工作

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
沙國率先改革「卡拉法體系」保障外國移工，往後移工只要期滿就可自由換工作。（Photo from網路截圖）
沙國率先改革「卡拉法體系」保障外國移工，往後移工只要期滿就可自由換工作。（Photo from網路截圖）

海灣國家雇主不能再決定勞工的居住及工作了。為了避免勞工受虐，沙國著手改善勞工政策，讓外國勞工可以在期滿後自由換工作，不必徵得雇主同意，將有望帶動其他國家加入改革。

移工受虐情況多

半島電視台報導，去年11月，沙烏地阿拉伯的人力資源和社會發展部就公布修改「卡法拉制度」的計畫。根據原始制度，移工與單一雇者捆綁在一起，雇主的權力很大，可以自行更新或終止勞工在該國的居住權和工作狀態。

人權團體認為，該制度使得外國移工，尤其是從事建築和家庭照護工作的移工容易受到僱主虐待，例如沒收工人護照，強迫加班和苛扣工資的報導屢見不鮮。

改革「卡拉法制度」

阿拉伯新聞報導，大部分海灣國家對於外國移工都採取「卡拉法制度」，然而此次由人口最多的沙烏地阿拉伯率先開始改革，有望影響其他周邊國家，改善外國移工處境。

根據沙烏地阿拉伯修改後的規定，移工可以在工作合同期滿後，自由更換工作，只要有按規定通知雇主即可，不需要徵詢雇主同意。另外，工人往後不需要雇主許可，也可以出國旅行。沙國當局還表示，會為沒有拿到合同或者合法工資的移工提供協助和制定法律。

媒體還指出，除了沙國，各個海灣國家都致力對卡拉法體系進行改革，甚至由6個國家（包括沙烏地阿拉伯、卡達等）組成的海灣合作委員會，也將改革體系當作優先進行項目。然而也有專家批評，改革不代表該體系會消失，只要卡拉法體系還存在，移工受虐的狀況就會持續出現。

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移工 沙烏地阿拉伯

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